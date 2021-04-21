Gogoro與印度最大機車廠Hero合作 加速印度電動運輸

Hero® MotoCorp Ltd. 與Gogoro® Inc. 今（21）日宣布策略聯盟，加速印度迎來永續的電動移動時代。這次合作促成印度銷量第一、也是全球最大專注於摩托車及速克達的製造商Hero，與在智慧移動創新領先、且擁有全球最大規模電池交換網路的Gogoro攜手，雙方將在印度共組營運智慧電池交換網路的合資公司，並協力為當地市場開發Hero品牌 “Powered by Gogoro Network (PBGN)” 的電動機車。

Hero MotoCorp的董事長兼執行長Dr. Pawan Munjal表示，策略合作夥伴Gogoro認同Hero“成為移動的未來 (Be the Future of Mobility)” 理念，結合 Gogoro 在台灣與世界各地多年來展現出獨到的電池交換商業模式，讓今天成為我們旅程中，另一個重要的里程碑。

他也同時指出：「這個夥伴關係，會進一步強化我們現有在電動車產品組合上的成果與合作，同時也會更佳地延伸我們位於齋浦爾 (Jaipur) 的創新與技術中心 (Centre of Innovation and Technology, CIT)以及德國技術中心內『研發樞紐』進行中的工作。Hero 與 Gogoro 有著共同的理念與承諾，希望『加速推展智慧與永續電動移動』至印度與全球各地，這個合作會強化與促進印度政府電動化的決心，對於印度未來能源及交通發展，也將帶來深遠的影響。」

由於印度有超過2億2,500萬輛的燃油二輪機動車輛，對於智慧、永續電動交通、與能源補給的需求將會十分龐大。

Gogoro的創辦人暨執行長陸學森表示：「Hero與Gogoro的合作是為了應對即將到來的挑戰，Hero於印度市場深耕的能量，加上Gogoro的業界創新能力，雙方將一同在印度打造智慧車輛與Gogoro電池交換網路。」