快訊

天空驚見紅色火光！北市象山火災 49名消防員緊急撲救中

Gogoro與印度最大機車廠Hero合作 加速印度電動運輸

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

Hero® MotoCorp Ltd. 與Gogoro® Inc. 今（21）日宣布策略聯盟，加速印度迎來永續的電動移動時代。這次合作促成印度銷量第一、也是全球最大專注於摩托車及速克達的製造商Hero，與在智慧移動創新領先、且擁有全球最大規模電池交換網路的Gogoro攜手，雙方將在印度共組營運智慧電池交換網路的合資公司，並協力為當地市場開發Hero品牌 “Powered by Gogoro Network (PBGN)” 的電動機車。

Hero MotoCorp的董事長兼執行長Dr. Pawan Munjal表示，策略合作夥伴Gogoro認同Hero“成為移動的未來 (Be the Future of Mobility)” 理念，結合 Gogoro 在台灣與世界各地多年來展現出獨到的電池交換商業模式，讓今天成為我們旅程中，另一個重要的里程碑。

他也同時指出：「這個夥伴關係，會進一步強化我們現有在電動車產品組合上的成果與合作，同時也會更佳地延伸我們位於齋浦爾 (Jaipur) 的創新與技術中心 (Centre of Innovation and Technology, CIT)以及德國技術中心內『研發樞紐』進行中的工作。Hero 與 Gogoro 有著共同的理念與承諾，希望『加速推展智慧與永續電動移動』至印度與全球各地，這個合作會強化與促進印度政府電動化的決心，對於印度未來能源及交通發展，也將帶來深遠的影響。」

由於印度有超過2億2,500萬輛的燃油二輪機動車輛，對於智慧、永續電動交通、與能源補給的需求將會十分龐大。

Gogoro的創辦人暨執行長陸學森表示：「Hero與Gogoro的合作是為了應對即將到來的挑戰，Hero於印度市場深耕的能量，加上Gogoro的業界創新能力，雙方將一同在印度打造智慧車輛與Gogoro電池交換網路。」

Gogoro 印度

延伸閱讀

印度疫情惡化單日新增近30萬例 病歿逾2000人

印度疫情惡化 新加坡緊縮有旅遊史入境者申請

印度發現第2種本土雙重變種病毒株 防疫現隱憂

印度10天增百萬例確診 疫苗只夠再撐9天

相關新聞

蘋果12.9吋iPad Pro新品 傳鴻海獨家代工

蘋果（Apple）今天凌晨公布搭載自家M1晶片的iPad Pro平板新品，外資法人和中國媒體推測12.9吋版由鴻海集團獨...

台積電強勁競爭對手是誰？張忠謀首度直指三星

台積電創辦人張忠謀今日在一場演講中直指「三星是台積電的強勁競爭對手」，原因是南韓的人才及經理人的敬業和拚勁，和台灣相近。...

陸目前不是對手！張忠謀談台灣半導體有這四大優勢

台積電（2330）創辦人張忠謀今（21）日以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」進行主題演講，強調對英特爾跨足晶圓代工感到諷...

原領先台積電的英特爾為何被超車？施振榮點出這原因

宏碁創辦人施振榮今天表示，台灣電腦及半導體產業在80、90年代啟動典範轉移，將代工模式發揮淋漓盡致，供應鏈從垂直整合轉變...

鴻海大減富士康美國威州投資 陸官方喊話「台企要善用陸內需市場」

台灣鴻海集團2017年為響應時任美國總統川普的「美國製造」口號，宣布旗下富士康將在美國威斯康辛州設廠，當時川普還大讚規畫中的廠區為「世界第八大奇蹟」，但富士康並未履行當初的承諾，建廠規模大縮水，川普也未當選連任。

傳遭駭客攻擊 廣達：日常營運未受影響

廣達（2382）今（21）日表示，資安團隊已與多家外部資安公司技術專家合作，共同處理此次針對廣達少部分伺服器的網路攻擊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。