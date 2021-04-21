環球晶通過大募資計畫 將募逾800億元資金
矽晶圓大廠環球晶（6488）今（21）日召開董事會通過大募資計畫，預定透過公司債、現金增資或發行海外存託憑證的方式，募資總額可望超過800億元。
環球晶去年底宣布將以約37.5億歐元（折合新台幣大約 1,300億元）收購德國矽晶圓廠世創（Siltronic），預計將於2021年下半年完成最終交割。
由於半導體產業大缺貨，矽晶圓同樣處於高度緊缺狀態，為滿足資金需求，環球晶今日召開董事會通過一系列募資計畫 。
據環球晶公告，將以不超過新台幣220億元發行無擔保公司債，募資用途為中長期資金，用以償還債務、充實營運資金、轉投資國內或海外事業或購置機器設備所需。
第二項募資計畫則為發行第一次海外無擔保轉換公司債，發行總額不超過10億美元，折合新台幣大約是280億元，資金用途為支應原幣購料。
第三項募資計畫則為國內現金增資發行普通股，或是現金增資發行普通參與發行海外存託憑證，發行規模不超過5,000萬股。雖然這部分募資通常會折價，不過，以環球晶今日收盤價866元來看，所募得資金還是可以達到三、四百億元。
法人預估，環球晶若全數完成這三項募資計畫，約可募得超過800億元資金。
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