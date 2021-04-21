NCC公布測速結果 去年4G下載速率提高1成

國家通訊傳播委員會（NCC）今（21）日公布2020年行動上網速率量測統計結果，全國4G定點量測平均下載速率提升到119Mbps，較前一年量測結果108.33Mbps提高了9.84%；各縣市4G移動量測平均下載速率則介於52.87到77.89Mbps。5G已在去年中開台，NCC表示，今年會在都會區實行「試測」，正式測速預計明年開始、2022年公布報吿。

2020年的4G測速是由NCC委由財團法人電信技術中心（TTC）在去年6月至10月執行。定點量測方面，是從全國7851個戶外區域，包含村里長辦公室、郵局、警察局派出所、百貨公司、衛生所、台鐵全部火車站，國家風景區、國家森林遊樂區、捷運主要轉運站等共11499點中抽樣進行量測。結果顯示，4G全國平均下載與上傳速率分別為119Mbps與26.12Mbps、雲端下載速率為111.16Mbps。

移動量測部分，則在各縣市主要道路、高速公路及快速道路以正常行車速率駕車進行量測，並於高鐵、台鐵、台北捷運及高雄捷運列車內進行量測，報告指出，各縣市主要道路4G平均下載速率為52.87Mbps至77.89Mbps、大眾運輸的4G平均下載速率為32.62Mbps至197.18Mbps。

NCC副主委翁柏宗表示，量測結果也發現，去年由於新冠肺炎疫情影響，遠距視訊會議需求估計成長1至2倍，加上民眾居家上班、減少外出，數據使用量成長了超過30％；同時，疫情告一段落後，國內旅遊大爆發，郊區景點行動寬頻話務量激增，郊區提升30至35%以上。

另外，民眾去年反應4G在5G開台後「有感降速」，翁柏宗說明，由於行動網路可使用多載波聚合及運用通訊新技術提升下載網路效能，下載時話務阻塞機率較低，不過在5G開台後，有可能部分4G頻段會與5G協作服務5G網路用戶，或許也會影響到下載速率，但實際上4G速度沒有改變。而自媒體興盛、民眾愛用IG等社群平台上傳影片，都需要更多上傳頻寬，這部分因為技術上的限制，上傳時比較容易在無線端資源遇到使用瓶頸，使上傳速率下降。

NCC指出，目前中華電信、台灣大哥大、遠傳電信5G涵蓋率都有超過五成，不過5G測速，還是要有一定的涵蓋之後才會有意義；今年可能會先以「實驗性質」去量測都會區，真正量測是明年開始，該年度報告會在後年公布。