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宏碁PLANET9電競火力支援 常春藤盟校學生公益賽程出爐

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

由PC品牌大廠宏碁（2353）主導，次世代電競社群平台PLANET9提供常春藤盟校電競團隊火力支援，協助《常春藤盟校學生COVID-19公益直播》賽事，將在本周日（25日）於台北時間凌晨一點開打，戰火一路延燒至下午一點，帶來12小時不間斷的熱血賽事直播。《常春藤盟校學生COVID-19公益直播》賽事由布朗大學、哥倫比亞大學、康乃爾大學、達特茅斯學院、哈佛大學、賓夕法尼亞大學、普林斯頓大學及耶魯大學等美國八所名校旗下電競社團所打造，將共同角逐冠軍之位。

PLANET9自上線以來力推各式校園賽事，繼去年插旗英國與台灣舉辦《英國名校邀請賽》及《PLANET9 2020 PUBG 校際盃》，今年更大舉前進美國校園，與常春藤盟校電競社團合作協辦《常春藤盟校學生COVID-19公益直播》，活動將同步在台北時間 25 日凌晨一點開打，並於耶魯大學頻道開播。

PLANET9提供全球玩家全方位的遊戲體驗，從「組隊」、「找教練」到「賽事舉辦」等多元化服務；今年PLANET9更將著重於優質「電競課程」；在PLANET9平台上有來自世界各地教練所設計的電競課程，將針對不同級別玩家提供各種選擇，讓PLANET9能伴隨玩家「Master Your Play」。

常春藤聯盟集合美國八所頂尖且歷史悠久的學校，各校旗下的電競社團更時常在各式賽場中短兵相見，此次《常春藤盟校學生COVID-19公益直播》更將精彩可期。除此之外，PLANET9亦贊助主辦方公益抽獎活動，提供捐款者抽獎之獎項，包含價值達2,600美元的Predator Triton 500電競筆電，與玩家共同攜手為全球疫情共盡心力。

哥倫比亞大學電腦科學系暨電競社社長Matthew Wang，我們非常感謝且榮幸能有機會與PLANET9共同舉辦電競賽事。此次的活動透過PLANET9上進行賽事報名與執行亦受到選手們的肯定；不僅如此，我們也感謝PLANET9提供宣傳資源與抽獎獎品促進粉絲捐款。

此外，全球熱門直播主Nemesis也將參與該次比賽，同時舉辦AMA活動、將透過直播互動回覆捐款粉絲的提問。

電競筆電 捐款 宏碁

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