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電信業者積極建設5G網路 NCC：台灣5G用戶數達193萬

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計截至今年3月底，台灣5G總用戶數達193.2萬戶。在全台人口2,357萬，5G滲透率約8.2%。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，5G分為消費者市場跟企業端市場，目前消費市場雖偏飽和，但卻是業者的基本盤，企業端是未來極具潛力的機會，各家電信業者都在爭取，可望推動未來營運成長的機會與空間。

日前台灣大（3045）指出，取得NCC認證， 5G高速基地台電波人口涵蓋率超過50%，達到全國365個行政區中、超過273個行政區有5G涵蓋，為國內首家5G涵蓋率通過官方驗證的電信業者。台灣大也強調，5G用戶數快速成長，3月已突破60萬大關，反映用戶真實需求，5G訊號「找得到」又「好用」才重要。

翁柏宗表示，各家電信業者都積極建設5G網路，根據了解，目前中華電信（2412）跟遠傳（4904）也積極建設5G網路，只是沒有來申請電波人口涵蓋率檢設，目前涵蓋率應該都是超過50%。

日前中華電信董事長謝繼茂也指出，5G用戶數早就超過60萬戶，6月底前要達到100萬用戶目標，有機會提前達標。中華電信今年底前5G用戶數要超過200萬，更看好全台5G用戶數滲透率年底將上看25%至30%。

中華電信近期也加量加速建設5G網路，年底前5G基地台數量將達到1.2萬座，超遠原訂的1萬座目標，預估明年底前，5G基地台數量將上看1.5至1.8萬台。

遠傳總經理井琪日前也宣布2021年遠傳布局重點，持續強打5G網路涵蓋跟用戶數滲透率，重質（ARPU）勝過於重量（用戶數），年底5G用戶滲透率占月租用戶三成，今年消費端及企業端貢獻營收均將成長。

日前遠傳也宣布，5G覆蓋率目前已超過65%、接近70%，基地台已達5,000多站，透過AI大數據的智慧選址，網速表現獲國際第三方認證單位的肯定，5G月租型用戶數的目標是開賣滿12個月滲透率達20%，三年滲透率達50%。

5G 中華電信 遠傳

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