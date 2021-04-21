台積電強勁競爭對手是誰？張忠謀首度直指三星

台積電創辦人張忠謀今日在一場演講中直指「三星是台積電的強勁競爭對手」，原因是南韓的人才及經理人的敬業和拚勁，和台灣相近。這是張忠謀首度將三星對台積電的威脅，直接在簡報上及公開演講中揭露。

張忠謀說，美國現在搞晶圓製造是不行的；大陸半導體製造，落後台積電至少五年以上，邏邏晶片設計，落後美國和台灣一到二年。

三星從早期還未進入張忠謀的雷達，到逐步進入他的雷達區，是台積電關注的一個光點；後來更以700磅大猩猩，再到「可畏的競爭對手」形容三星逐漸構成威脅，現在他更直接點名三星是「強勁的競爭對手」。反映晶圓代工的賽局中，將是台積電和三星單挑的局面，並藉此提醒台積電所有員工不可鬆懈。

張忠謀今天出席由經濟日報主辦的2021大師智庫論壇，以「珍惜台灣半導體晶圓製造優勢」為題發表演說。他在演講前，還強調他今天是以「台積電退休人士」進行這場演說，他已沒握有主導台積電的權力，因此今天他的演講，是向政府、社會大眾及台積電提出他的呼籲及期盼。

張忠謀這場演講共有13個主題，前三個主題主要是體貼很多未了解半導體背景，透過直播想聽他演講的人，因此先說明半導體的電晶體和積體電路是怎麼發明，後來為何變得愈來重要，以及它是怎麼做出來。

第四到八個主題則說明台積電如何在風雲際會下誕生，及他創設「搗亂」半導體產業，專注製程研發和晶圓製造的純晶圓代工製程服務創新商業模式和台積電成功要素及今日地位。

第九到11主題則評論包括美國、大陸、及南韓等各國相繼強化晶圓製造與台灣對比。

第12個主題則是評析目前時下最夯的，誰是台灣下一個護國神山 ？

最後是他針對今天演講做出結論，對政府、社會和台積電提出建言和期盼。

在這場演講中，張忠謀提出台灣在晶圓製造優勢，是有大量優秀敬業工程師、技工、作業員「願意」投入製造業；其次是經理人都是台灣人，在台灣一流，但到國外未必一流；第三點是高鐵及高速公路交通方便，適合大規模製造業的人員調動。

他並舉台積電三個製造中心新竹、台南及台中為例，常有成千工程師調動，可在一天內往返，不必搬家，但這若在美國亞利桑那州投資，優勢就盡失。

因此，張忠謀將台積電的成功，也就是台灣在晶圓製造的優勢，列在台積電首要成功要素之首。其他成功要素包括專業經理人領導、長期堅持研究&發展（R&D）、12萬位台積電前、今同仁的努力，以及政府和社會支持。才會締造台積電去年市值達到6,700億美元，成為全球市值最高的半導體公司。

張忠謀於2019年在台積電運動會時，提到未來世界將會更趨動亂，台積電將成為地緣政治家必爭之地。在混沌世局中，他指出企業領導人必須保持清醒，維護基本核心價值。當時他強調，他寫的以誠信及正直為首的十大經營理念，正是台積電的價值。

事隔一年多後，各國尤其是美國、歐盟、日本及南韓，甚至中國大陸，都要強化建立自主晶圓製造，也都競相爭取台積電前往設廠。

張忠謀今天的演講似乎也告訴政府當局，台灣建立以晶圓廠為中心的半導體產業鏈根基穩固，對於美國、大陸及歐盟及日本等提倡重建晶片製造，不必擔心。

他舉美國在晶圓製造和台灣比較，除了因幅員遼闊，土地、水電等資源優於台灣，其中在人才包括工程師、技工、領班、作業員都不如台灣，台灣派遣人員在當地經營、管理，要大規模調動製造業人員，整體單位成本比台灣高。

張忠謀，甚至直接挑明說：「這10多年來， 美國製造業已經不紅了，很多工程師不投入製造業，反而是去金融界甚至是市場行銷等行業，都比在製造業吃重。」

至於有美國聯邦與州政府補貼，張忠謀說是「棒子和胡蘿葡」。且說「靠補貼不會長久的。」

張忠謀此話，道出台積電決定赴亞利桑那廠設廠，光是人才調度，能否如台灣順暢，將是難題；在美國設廠，若沒有政府補貼，還有成本誘因？

雖然他某種程度想藉此凸顯台灣半導體優勢，希望政府能珍惜台積電為台灣打下雄厚基礎，並在全球半導體取得重要影響地位，不要想再分散資源，尋找另一個神山，甚至打造另一群護國神山（他今天是直接挑明說「難!」），其實也是對在底下聽他演講的台積電董事長劉德音和現在的總裁魏哲家，提醒必須謹慎處理美國投資案。

張忠謀說，美國現在搞晶圓製造是不行的；大陸半導體製造，落後台積電至少五年以上，邏邏晶片設計，落後美國和台灣一到二年。但三星電子將是台積電強勁競爭對手，原因是南韓的人才及經理人的敬業和拚勁，和台灣相近。

至於英特爾跨足晶圓代工，張忠謀反倒認為不足畏。他甚至以當初創設台積電找英特爾募資遭拒，經歷30年後英特爾宣布重返晶圓代工服務，感覺有得「諷刺」，當時確實是看不起台積電。

最後張忠謀語重心長說，半導體晶圓製造（指台積電）是一個攸關民生、經 濟、國防的重要產業；它也是一個台灣在世界競爭裡有相當優勢的行業，這優勢得來不易，守住亦不易。希望政府、社會、台積電本身，都能努力守住。