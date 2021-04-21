陸目前不是對手！張忠謀談台灣半導體有這四大優勢

台積電（2330）創辦人張忠謀今（21）日以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」進行主題演講，強調對英特爾跨足晶圓代工感到諷刺，但認為台灣的優勢在大量優秀且敬業的人才願意投入製造業，呼籲政府及社會、台積電要珍惜，最後則是坦言，想再造下一座護國神山的答案是「難」。

經濟日報今日舉辦「2021大師智庫論壇－新經濟 新機遇 新挑戰」，邀請台積電創辦人張忠謀進行主題演講，他一開講就表示，「非常謝謝給我機會講一個這一兩年感覺非常重要的話題」，同時因為已經退休，所以演講的呼籲對象包括台灣政府、台灣社會、及台積電，呼籲要確保台灣的優勢。

張忠謀這場演講，內容包括半導體簡史、半導體的重要及分工、以晶圓廠為中心的半導體產業鏈、專業晶圓製造業的創始、台積電的成功及地位、美國爭取半導體製造、競爭國家的中國大陸與南韓、還有大家都關注的台灣下一座護國神山等。

針對張忠謀演講內容，本報特別綜合整理出四大重點，讓讀者可以快速了解，內容主要鎖定張忠謀首度談起對英特爾跨足晶圓代工的看法、台灣的競爭優勢在那裡，他同時直言大陸在晶圓製造還不是對手、台灣很難再創造出下一座護國神山。

一、昔日霸主的英特爾跨足晶圓代工 張忠謀: 相當諷刺

張忠謀表示，1987年在台灣成立嶄新商業模式的台積電，專門從事晶圓製造服務，在成立台積電之前也曾爭取英特爾投資，但當時景氣不好，時機不對，加上「當時有點看不起製造」，因此遭到英特爾拒絕。

張忠謀說，台積電在2020年市值曾達6,000億美元，成為市值最大的半導體公司，反觀曾居半導體霸主地位的英特爾，去年同時期的市值僅2,000億美元，連台積電的一半都不到；因此對英特爾今年宣布將要做晶圓代工一事，「對我來說有相當的諷刺」，因為他們沒有想到晶圓製造的商業模式會變的這麼重要，更沒有想到有朝一日也要做晶圓製造。

二、張忠謀談台灣晶圓製造優勢 大量優秀且敬業的人才願意投入

張忠謀強調，台灣晶圓製造優勢在有大量優秀、敬業工程師、技工、作業員，且願意投入製造業，「這是一個很大很大的優勢」。

張忠謀說，美國工程師敬業不如台灣，「我要的是優秀、敬業的工程師、技師、作業員」，而且願意投入製造業，美國製造業已經不紅了，工程師不投入製造業，包括金融、市場行銷等都比製造業吃香。

三、談競爭國 張忠謀:大陸目前不是對手、台積電勁敵是三星

張忠謀針對台灣半導體競爭國家進行剖析，他強調與美國相較，台灣最大優勢在有大量敬業及優秀人才，且願意投入製造業；美國雖然「有胡羅蔔又有棒子」，但是單位成本顯著較台灣高，暫時的短期的津貼不能彌補長期的競爭劣勢，台灣的優勢就是美國是弱勢。

至於中國大陸，張忠謀指出，大陸雖然有20年、幾百億美元補貼，但半導體製造落後台積電5年以上，邏輯半導體設計落後美國、台灣一兩年，大陸現在還不是對手，尤其在晶圓製造方面。

不過，面對南韓的競爭，張忠謀強調，在晶圓製造域三星電子是台積電的強勁競爭對手，因為南韓在晶圓製造領域的優勢跟台灣相似。

四、台灣再造一座護國神山 張忠謀說「難」

張忠謀針對台灣下一座護國神山這個問題，給的答案是「難」，他說，假如護國神山的定義是對全世界重要、台灣又高市場占有率的行業，那就要找一個台灣有優勢又對全世界重要，且具有創新產品或商業模式的行業。

張忠謀強調，「我找到了一個晶圓製造，我沒有再找到過，幾十年了，沒有再找到過，要下一個護國神山，要創新的產品，或是商業模式」，張忠謀表示，「這個問題，我的答案是難」。