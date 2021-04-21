快訊

過失致死刑責太低？政院擬通過「李義祥條款」：最重判10年

超跑小牛撞大牛！國道3車追撞 超跑維修費百萬起跳

世界三大設計獎「德國紅點設計大獎」 華碩狂奪37獎項

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

華碩（2357）今（21）日指出，世界三大設計獎之一的「德國紅點設計大獎」(Red Dot Design Award)公佈最新得獎名單，華碩共奪下37項產品設計獎。

對此華碩設計長楊明晉表示，為團隊持續刷新紀錄感到自豪。華碩設計理念在創意發想階段，即從用戶需求和喜好出發，開創讓使用者備感幸福的產品體驗。

華碩獲獎產品包括ASUS Zenbook Duo / Pro Duo」等11款筆記型電腦；「ROG Flow X13」在內的4款電競筆電，「ASUS Chromebox 4」等6款桌上型電腦、「ROG Phone 5」電競手機、與「ROG遊戲控制器3 (ROG Kunai 3)」。

以及「ROG Strix LC Radeon™ RX 6800 XT」、「ROG MAXIMUS XIII EXTREME」等5款板卡；「ASUS ProArt Display PA328CGV / PA148CTV」2款螢幕，「ASUS PureGo」蔬果洗淨偵測器、「ASUS ZenBeam Latte L1」投影機與「ROG RYUJIN II 240」一體式水冷散熱器、「ROG Falchion」無線電競鍵盤、「ROG Gladius III」電競滑鼠等周邊和多款即將上市新品。

紅點設計大獎包括「產品設計獎」、「品牌暨傳達設計獎」及「設計概念獎」三大類別，今年共有18,000多項參賽產品，其成立至今六十餘年，每年皆於國際召集各領域知名專家評審團，針對創新、功能性、概念邏輯性、使用壽命及人體工學，嚴選最佳設計。

ROG 電競手機 華碩

延伸閱讀

攜手微軟、Qualcomm、宏碁、華碩等業者 中華電信以5G企業專網加速數位轉型

宏碁、華碩 盯200天以上

屏東「半島風聲相放伴」原聲帶 獲荷蘭Indigo設計獎

屏東《半島風聲 相放伴》原聲帶獲荷蘭Indigo設計獎

相關新聞

陸目前不是對手！張忠謀談台灣半導體有這四大優勢

台積電（2330）創辦人張忠謀今（21）日以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」進行主題演講，強調對英特爾跨足晶圓代工感到諷...

原領先台積電的英特爾為何被超車？施振榮點出這原因

宏碁創辦人施振榮今天表示，台灣電腦及半導體產業在80、90年代啟動典範轉移，將代工模式發揮淋漓盡致，供應鏈從垂直整合轉變...

張忠謀：中國大陸半導體製造落後台積電5年 現在還不是對手

台積電（2330）創辦人張忠謀今(21)日直言，中國大陸雖然有20年、幾百億美元補貼，但半導體製造落後台積電5年以上，邏...

傳遭駭客攻擊 廣達：日常營運未受影響

廣達（2382）今（21）日表示，資安團隊已與多家外部資安公司技術專家合作，共同處理此次針對廣達少部分伺服器的網路攻擊，...

影／大企業頻傳遭駭客勒索 立委質疑資安拉警報

全球筆電代工大廠廣達驚傳出被駭客入侵，並要求廣達須在4月27日之前以加密貨幣XMR支付5000萬美元，或在倒數計時後支付...

童子賢：電動車如新大航海時代 是台灣很好的機會

和碩（4938）董事長童子賢表示，過去台灣在汽車產業無法進入核心地帶，不過在電動車掀起四兆美元的汽車產業典範轉移下，成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。