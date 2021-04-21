世界三大設計獎「德國紅點設計大獎」 華碩狂奪37獎項

華碩（2357）今（21）日指出，世界三大設計獎之一的「德國紅點設計大獎」(Red Dot Design Award)公佈最新得獎名單，華碩共奪下37項產品設計獎。

對此華碩設計長楊明晉表示，為團隊持續刷新紀錄感到自豪。華碩設計理念在創意發想階段，即從用戶需求和喜好出發，開創讓使用者備感幸福的產品體驗。

華碩獲獎產品包括ASUS Zenbook Duo / Pro Duo」等11款筆記型電腦；「ROG Flow X13」在內的4款電競筆電，「ASUS Chromebox 4」等6款桌上型電腦、「ROG Phone 5」電競手機、與「ROG遊戲控制器3 (ROG Kunai 3)」。

以及「ROG Strix LC Radeon™ RX 6800 XT」、「ROG MAXIMUS XIII EXTREME」等5款板卡；「ASUS ProArt Display PA328CGV / PA148CTV」2款螢幕，「ASUS PureGo」蔬果洗淨偵測器、「ASUS ZenBeam Latte L1」投影機與「ROG RYUJIN II 240」一體式水冷散熱器、「ROG Falchion」無線電競鍵盤、「ROG Gladius III」電競滑鼠等周邊和多款即將上市新品。

紅點設計大獎包括「產品設計獎」、「品牌暨傳達設計獎」及「設計概念獎」三大類別，今年共有18,000多項參賽產品，其成立至今六十餘年，每年皆於國際召集各領域知名專家評審團，針對創新、功能性、概念邏輯性、使用壽命及人體工學，嚴選最佳設計。