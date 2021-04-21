快訊

過失致死刑責太低？政院擬通過「李義祥條款」：最重判10年

超跑小牛撞大牛！國道3車追撞 超跑維修費百萬起跳

觸控展秀實力 明基材推出光控制技術的多元解決方案

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

偏光板大廠明基材料（8215）今（21）日參與Touch Taiwan 2021智慧顯示與觸控展，以「光控制技術的多元解決方案」為主題，結合其光學、材料及製程上的核心技術，展示多款光控制膜的進階演化。

其中，以自有精密雕刻技術為基礎的UHDEP以及OLED CS Film，可有效提升面板畫質，並已獲多家國際品牌採用。為了滿足摺疊螢幕的需求，經過實驗室測試，產品通過20萬次以上的折疊測試，也符合高解析攜帶型顯示器的要求。

另一方面，明基材也結合自有核心技術，以機場貴賓室的情境空間展示先進光學機能膜材料技術，包含居家娛樂、車用所需之畫質提升與低反射護眼解決方案、Micro LED無縫拼接一體黑光學膜、行動辦公所需之主動防窺技術以及兼具智慧調光之綠建材。

展場的另一亮點為無接觸防疫的幫手，藉由光學膜與浮空觸控模組的結合，取代接觸頻繁的觸控按鍵，降低公共空間病毒接觸風險，接觸感染機會。擬真的觸控回饋與敏感度，讓使用者也能輕鬆地操作。迎向後疫情時代的生活需求與部份領域的工作模式。

此次參展，明基材料更在循環經濟專區，以模型手法，運用偏光膜生命週期，水循環流程的環保再用，總經理劉家瑞將出席4月23日議程活動，於循環經濟發展與契機論壇中擔任主持人、並演講主題「明基材料邁向低碳循環經濟之路」。

明基材 觸控 LED

延伸閱讀

蘋果發表會iPad Pro壓軸！換上M1處理器、mini LED面板 預購時間售價曝光

4／22世界地球日！使用ＷeMo Scooter可享3小時租短租方案券抽獎資格

GIS 進軍車載生醫領域

二手家具創新生 桃園環境教育展實踐循環經濟

相關新聞

陸目前不是對手！張忠謀談台灣半導體有這四大優勢

台積電（2330）創辦人張忠謀今（21）日以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」進行主題演講，強調對英特爾跨足晶圓代工感到諷...

原領先台積電的英特爾為何被超車？施振榮點出這原因

宏碁創辦人施振榮今天表示，台灣電腦及半導體產業在80、90年代啟動典範轉移，將代工模式發揮淋漓盡致，供應鏈從垂直整合轉變...

張忠謀：中國大陸半導體製造落後台積電5年 現在還不是對手

台積電（2330）創辦人張忠謀今(21)日直言，中國大陸雖然有20年、幾百億美元補貼，但半導體製造落後台積電5年以上，邏...

傳遭駭客攻擊 廣達：日常營運未受影響

廣達（2382）今（21）日表示，資安團隊已與多家外部資安公司技術專家合作，共同處理此次針對廣達少部分伺服器的網路攻擊，...

影／大企業頻傳遭駭客勒索 立委質疑資安拉警報

全球筆電代工大廠廣達驚傳出被駭客入侵，並要求廣達須在4月27日之前以加密貨幣XMR支付5000萬美元，或在倒數計時後支付...

童子賢：電動車如新大航海時代 是台灣很好的機會

和碩（4938）董事長童子賢表示，過去台灣在汽車產業無法進入核心地帶，不過在電動車掀起四兆美元的汽車產業典範轉移下，成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。