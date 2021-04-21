觸控展秀實力 明基材推出光控制技術的多元解決方案

偏光板大廠明基材料（8215）今（21）日參與Touch Taiwan 2021智慧顯示與觸控展，以「光控制技術的多元解決方案」為主題，結合其光學、材料及製程上的核心技術，展示多款光控制膜的進階演化。

其中，以自有精密雕刻技術為基礎的UHDEP以及OLED CS Film，可有效提升面板畫質，並已獲多家國際品牌採用。為了滿足摺疊螢幕的需求，經過實驗室測試，產品通過20萬次以上的折疊測試，也符合高解析攜帶型顯示器的要求。

另一方面，明基材也結合自有核心技術，以機場貴賓室的情境空間展示先進光學機能膜材料技術，包含居家娛樂、車用所需之畫質提升與低反射護眼解決方案、Micro LED無縫拼接一體黑光學膜、行動辦公所需之主動防窺技術以及兼具智慧調光之綠建材。

展場的另一亮點為無接觸防疫的幫手，藉由光學膜與浮空觸控模組的結合，取代接觸頻繁的觸控按鍵，降低公共空間病毒接觸風險，接觸感染機會。擬真的觸控回饋與敏感度，讓使用者也能輕鬆地操作。迎向後疫情時代的生活需求與部份領域的工作模式。

此次參展，明基材料更在循環經濟專區，以模型手法，運用偏光膜生命週期，水循環流程的環保再用，總經理劉家瑞將出席4月23日議程活動，於循環經濟發展與契機論壇中擔任主持人、並演講主題「明基材料邁向低碳循環經濟之路」。