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WEDC：鴻海電動車供應鏈 應落腳在威斯康辛州

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

美國威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）執行長Missy Hughes表示，隨著鴻海最近宣布與美國新創汽車公司Fisker的結盟，以及特殊應用卡車公司Oshkosh Truck獲得美國郵政署（USPS）16.5萬輛郵政車的合約，WEDC充分了解，電動車供應鏈或有關電動車的製造，應該落腳在威州

鴻海在美國威斯康辛州的投資計畫出爐，到2026年之前，將投資6.72億美元，聘用1454人，合格員工的平均薪資為53875美元，並擴大投資項目，不再侷限10.5代面板廠，同時，放寬子公司，關聯企業與合作夥伴，也可以加入投資。

根據新的協定，未來鴻海在威州要獲得賦稅獎勵，必須視僱用的人數與資本支出而定，而不是看要製造什麼樣的產品。

鴻海威州的科技園區已經投資約9億美元，生產工業4.0與人工智慧（AI）、資料基礎設施，以及5G網路等高科技設備，預期2021年將會生產更多改變遊戲規則的高科技產品，展現投資威州的決心。

威州 鴻海

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