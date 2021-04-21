市場泡沫風險增 童子賢：是要擔心最尾段的時候

產業上開始有人示警恐有泡沫疑慮，像是晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音、宏碁董事長陳俊聖等，對此和碩（4938）董事長童子賢今（21）日也表示，「到了尾巴是真的要擔心」。

童子賢表示，中鋼（2002）最近股價暴漲，大家看到了嗎？就是因為鋼鐵也缺，缺料情況顯示出產業非常蓬勃，這是經濟學的矛盾，一個東西太快樂的時候，經濟發展帶來通貨膨脹，大家畫漫畫的時候，會把通貨膨脹畫成一個恐龍、怪獸，但是相對的，如果不膨脹、而是通貨收縮，這樣好不好呢？如果通貨膨脹是一個恐龍，那通縮就是三頭恐龍。

他表示，缺料不僅困擾台灣產業界，也困擾各國經濟部長，要打電話來台灣要零組件，我們把它定義成甜蜜且困難的事。

產業上開始有人示警恐有泡沫疑慮，面對此問題童子賢表示，「到了尾巴是真的要擔心」，缺貨會造成大家在訂單上重複下單，但是在目前這麼熱的狀況下，這個重複下單也會很快被去化掉，「是要擔心最尾段的時候。」

經濟日報今（21）日舉辦「2021大師智庫論壇－新經濟 新機遇 新挑戰」，童子賢以「數位經濟下，企業的變與不變」為題，發表專題演講。

童子賢今日演講時表示，過去台灣在汽車產業無法進入核心地帶，不過在電動車掀起四兆美元的汽車產業典範轉移下，成為台灣能搭上新大航海時代的浪潮，尤其台灣在網路通訊、汽車電子、半導體零件等領域相當有著力點，對台灣科技企業來說「電動車產業只要跨半步到一步」，是台灣很好的機會。