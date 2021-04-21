快訊

境外確診+4！ 自斯洛伐克、印尼及菲律賓入境

廣達遭駭客入侵勒索1億美元？公司回應了

市場泡沫風險增 童子賢：是要擔心最尾段的時候

經濟日報 / 記者謝艾莉吳凱中／即時報導

產業上開始有人示警恐有泡沫疑慮，像是晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音、宏碁董事長陳俊聖等，對此和碩（4938）董事長童子賢今（21）日也表示，「到了尾巴是真的要擔心」。

童子賢表示，中鋼（2002）最近股價暴漲，大家看到了嗎？就是因為鋼鐵也缺，缺料情況顯示出產業非常蓬勃，這是經濟學的矛盾，一個東西太快樂的時候，經濟發展帶來通貨膨脹，大家畫漫畫的時候，會把通貨膨脹畫成一個恐龍、怪獸，但是相對的，如果不膨脹、而是通貨收縮，這樣好不好呢？如果通貨膨脹是一個恐龍，那通縮就是三頭恐龍。

他表示，缺料不僅困擾台灣產業界，也困擾各國經濟部長，要打電話來台灣要零組件，我們把它定義成甜蜜且困難的事。

產業上開始有人示警恐有泡沫疑慮，面對此問題童子賢表示，「到了尾巴是真的要擔心」，缺貨會造成大家在訂單上重複下單，但是在目前這麼熱的狀況下，這個重複下單也會很快被去化掉，「是要擔心最尾段的時候。」

經濟日報今（21）日舉辦「2021大師智庫論壇－新經濟 新機遇 新挑戰」，童子賢以「數位經濟下，企業的變與不變」為題，發表專題演講。

童子賢今日演講時表示，過去台灣在汽車產業無法進入核心地帶，不過在電動車掀起四兆美元的汽車產業典範轉移下，成為台灣能搭上新大航海時代的浪潮，尤其台灣在網路通訊、汽車電子、半導體零件等領域相當有著力點，對台灣科技企業來說「電動車產業只要跨半步到一步」，是台灣很好的機會。

童子賢 通貨膨脹 恐龍

延伸閱讀

電子二大咖 同聲喊缺料

白宮半導體峰會 劉德音: 台積美國5奈米廠 有信心成功

2021業績坐溜滑梯！「和碩」兩大棘手難題可解？

童子賢：智慧杆路燈上看1億盞 盼台灣推動標準

相關新聞

談英特爾跨足晶圓代工 張忠謀神解讀

台積電（2330）創辦人張忠謀今（21）日出席大師智庫論壇提到過往和英特爾來往的經歷，對2021年英特爾說他們也要開始做...

張忠謀：台具備優勢 但要創造另一座護國神山「難！」

美、中各國積極布建本土半導體產能，台積電（2330）創辦人張忠謀今（21）日演講時指出，台灣具備優秀又敬業的工程師、技工...

張忠謀：中國大陸半導體製造落後台積電5年 現在還不是對手

台積電（2330）創辦人張忠謀今(21)日直言，中國大陸雖然有20年、幾百億美元補貼，但半導體製造落後台積電5年以上，邏...

聯電傳明年代工價漲幅一到兩成起跳 代工價超過台積電

晶圓代工廠聯電（2303）傳出新一輪漲價行動，甚至覆蓋至2022年，市場傳出，因聯電代工價格上揚，但台積電（2330）目...

童子賢：電動車如新大航海時代 是台灣很好的機會

和碩（4938）董事長童子賢表示，過去台灣在汽車產業無法進入核心地帶，不過在電動車掀起四兆美元的汽車產業典範轉移下，成為...

傳遭駭客攻擊 廣達：日常營運未受影響

廣達（2382）今（21）日表示，資安團隊已與多家外部資安公司技術專家合作，共同處理此次針對廣達少部分伺服器的網路攻擊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。