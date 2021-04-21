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宏碁投資敦泰 施振榮：零持股神盾 且開董事會有迴避

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）19日宣布砸下近15億元，從IC設計廠神盾（6462）手中取得敦泰（3545）3.58%股權，由於宏碁創辦人施振榮身兼買賣雙方董事，身份格外敏感，對此，施振榮今（21）日強調，施家與相關投資公司對神盾都是零持股，且宏碁與神盾董事會在討論相關議案時，自己與長子施宣輝都有迴避。

神盾是於上周宣布，將以盤後鉅額交易方式，處分手上所持有的敦泰股票共約3.39萬張，約占後者16.14％股權；而宏碁19日宣布以每單位199元價格，採鉅額交易方式買進約7,537張敦泰，總計砸下近15億元，取得敦泰3.58%持股。

由於施振榮身兼神盾與宏碁董事，且施家曾經是神盾大股東，讓本起交易案格外引人關注。對此，施振榮強調，自己與施家相關投資公司對神盾都零持股，且宏碁或神盾在開董事會討論相關交易案時，自己都有迴避，甚至連施宣輝在宏碁開董事會時也有迴避。

部份業界人士解讀，宏碁投資敦泰，有向上游半導體鞏固零組件的戰略目標。施振榮指出，很多投資要看長期的，當然也希望宏碁投資敦泰，有助於緩解零組件缺料，但還是要以實際狀況來看。

施振榮指出，現在業界都面臨同樣缺料問題，大家繼續努力，像跨國企業CEO都專機來台灣催料，表示這個情況嚴重性。

根據公開資訊觀測站資料顯示，施振榮目前雖然仍擔任神盾董事一職，但持股為零，在前十大法人股東中也無施振榮家族投資公司身影。

宏碁 神盾 施振榮

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