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張忠謀直言美半導體人才不如台灣 人才恐是赴美障礙

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

美國積極布建本土半導體產能，台積電（2330）即將至美國設立當地第二座生產基地，創辦人張忠謀今（21）日在演講時指出分析各國半導體競爭力時直言，美國的半導體人才不如台灣。

法人認為，從張忠謀的說法來看，他應該是認為人才會是台積電在美國設廠最大的障礙。

張忠謀今日出席經濟日報2021大師智庫論壇，以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」為主題演講，在分析台、美、中、韓的半導體競爭力時，仍看好台灣的競爭力，認為競爭勁敵仍是南韓三星電子。

這一波半導體大缺貨潮後，美國政府正大力支持建立當地的半導體產業鏈，台積電也成為前進當地設廠的重量級半導體廠之一。張忠謀對各國半導體產業競爭力的看法，引起外界高度關注。

張忠謀直言，台灣在晶圓代工上有優勢，因為有大量優秀工程師，技工、作業員願意加入製造業，這個非常重要；在美國敬業程度絕對不如台灣，至少工程師如此，「我想別人也如此，美國任何人敬業程度不如台灣。」

張忠謀指出，現在產業要的是優秀又敬業的工程師、技工、作業員，都很重要，而且要他們願意投入製造業；美國很多製造業已經不紅，幾十年前就不紅了，他們不投入製造業，改作研發、金融或市場。

張忠謀認為，台灣有高鐵，成千工程師不用搬家，在台中、台南、新竹都可以一日來回，但台積電也為員工設有宿舍，周末可回家，去美國亞利桑那怎麼做？

張忠謀認為，美國對半導體業有補貼，是聯邦和州政府補貼，但補貼是短期的，不能彌補長期競爭優勢。

由於張忠謀花了很多時間說明台、美人才差異，法人研判，張忠謀應該是認為人才將是台積電赴美設廠最大障礙。法人認為，台積電擴大在美國設廠，頭號競爭對手之一的英特爾也準備擴廠，雙雄未來在爭搶訂單前，恐怕要先面臨搶人才的攻防。

至於中國大陸，張忠謀認為中國的競爭在過去20年、投資數百億美元之後，半導體製造仍然落後台積電五年以上，邏輯半導體設計也落後美國及台灣一到兩年，在晶圓製造上不是對手。

張忠謀認為，南韓三星電子才是台積電強勁對手，因為製造優勢和台灣相似，人才也是。

台積電 半導體 張忠謀

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