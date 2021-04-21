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張忠謀談競爭國家：美國有胡羅蔔又有棒子

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台積電（2330）創辦人張忠謀今（21）日針對台灣半導體競爭國家進行剖析，強調與美國相較，台灣最大優勢在有大量敬業及優秀人才，且願意投入製造業；美國雖然「有胡羅蔔又有棒子」，但是單位成本顯著較台灣高。

經濟日報今日舉辦「2021大師智庫論壇－新經濟 新機遇 新挑戰」，邀請台積電創辦人張忠謀以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」進行主題演講，剖析半導體局勢。

張忠謀表示，台灣半導體的主要競爭國家是美國、中國大陸、南韓，他強調，美國晶圓製造的條件與台灣比較絕對是占優勢，水電也是占優勢，但台灣的優勢則是美國是弱勢，就是人才不行，大規模製造人員調度也不行，結果就是單位成本顯著較台灣高。

張忠謀指出，但是美國有補貼，就是「又有胡羅蔔又有棒子」，胡蘿蔔是聯邦是州政府的津貼，但是暫時的短期的津貼不能彌補長期的競爭劣勢，「補貼只是幾年而已，幾年以後還是要做」。

張忠謀認為，台灣有大量優秀的工程師、技師、作業員，且願意投入製造業，這是一個很大很大的優勢；他強調，美國敬業不如台灣，「我要的是優秀、敬業的工程師、技師、作業員，都重要」，而且要他們願意投入製造業。

張忠謀說，美國製造業已經不紅了，很多年來很多工程師不投入製造業，反而是去金融界甚至是市場行銷等行業，這些都比製造業吃香，台灣在這方面有優勢。

張忠謀 製造業

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