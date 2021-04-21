鴻海威州廠 三大新協議曝光

鴻海（2317）和美國威斯康辛州達成的新投資協議內容曝光，根據民主黨籍的威州州長艾佛斯 （Tony Evers）周二 （20日） 的聲明指出，預計至2026年之前，鴻海將聘用1,454人、投資6.72億美元。鴻海將擴大投資項目，不再侷限10.5代面板。且放寬子公司、關聯企業及合作夥伴也可以加入投資。

鴻海建廠規模聘雇人數從原本預定的1.3 萬人銳減為1454 人，州政府提供的減稅優惠也從28.5億美元下降到8,000 萬美元。

根據艾佛斯聲明，鴻海將在2026年之前投資6.76億美元，且以平均53,875美元的工資聘僱1454人，並取得8,000萬美元稅務優惠。

新合約為時六年，而非原先的15年，並允許州政府若遇到違約的情況，可以完全收回每年付出的獎勵。且新協議也未限定鴻海必須生產特定產品，才可以取得稅務優惠。

鴻海在2017年7月前總統川普執政時期，與共和黨籍時任威州州長的沃克 （Scott Walker）簽訂投資協議，鴻海當時承諾興建規模100億美元的面板廠，雇用多達1.3萬人，可獲得總價值約40億美元的州和地方稅務獎勵。

鴻海透過聲明表示，這次的同意新協議是希望降低威州納稅人的負擔，以換取商業彈性，追求符合市場需求的商機。鴻海也在聲明中說，2017年協議時所做的預估，現在因為不在意料之中的市場波動而跟著改變。

市場認為，威州政府願意修正合約，主要有幾個因素，第一，美國總統選舉已結束，政治紛擾因素已過；第二，雙方對於未來要推動的項目，已經有共識。

鴻海董事長劉揚偉昨日受訪時表示，未來的投資項目有機會比10.5代面板廠還要大，也代表「3+3」的案子若有機會也會放進威州項目。他也透露一些訊息，「我想現在既有的就是網通、伺服器為主，我們也在那邊嘗試做一些醫療相關的，也有一些，那可以看到比較大的未來的產業是EV」。

市場也認為，對鴻海而言，可解讀為正面的好消息，新合約等於從過去限定投資特定產業換取補貼的限制中解套，也不再侷限於100億美元的投資以及1.3萬員工的承諾。