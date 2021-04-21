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童子賢：電動車如新大航海時代 是台灣很好的機會

經濟日報 / 記者吳凱中謝艾莉／即時報導
和碩聯合科技董事長童子賢出席2021「大師智庫論壇」。記者林澔一／攝影
和碩聯合科技董事長童子賢出席2021「大師智庫論壇」。記者林澔一／攝影

和碩（4938）董事長童子賢表示，過去台灣在汽車產業無法進入核心地帶，不過在電動車掀起四兆美元的汽車產業典範轉移下，成為台灣能搭上新大航海時代的浪潮，尤其台灣在網路通訊、汽車電子、半導體零件等領域相當有著力點，對台灣科技企業來說「電動車產業只要跨半步到一步」，是台灣很好的機會。

童子賢指出，在數位經濟潮流下，企業需要不斷探索，因此他用大航海時代來形容即將起飛的電動車產業，「在數位經濟之下 ，是需要不亞於大航海時代探索的勇氣與開拓的精神」。

去年特斯拉股價暴漲了七倍以上，童子賢說，電動車是否有機會成為台灣產業的出路？這個答案是肯定的，電動車產業成為台灣渴望的新舞台。

不過他也點出，環境議題促成電動車的發展，但是也有很多有識之士認為，電動車對整體地球環境幫助不是絕對的，電動車是很睿智的能解決都會區空氣污染，但是汽車充電來源是發電廠，會有替代承擔效果。

童子賢表示，目前全球汽車業產值約4兆美元，產值是半導體的8倍、也是手機的7倍，而汽車產值還會持續成長，未來有機會成長至6兆美元、增加50%，這麼高的成長性不只是來自於電動車，也來自於傳統燃油車的電子化。

經濟日報今（21）日舉辦「2021大師智庫論壇－新經濟 新機遇 新挑戰」，童子賢以「數位經濟下，企業的變與不變」為題，發表專題演講。

和碩聯合科技董事長童子賢出席2021「大師智庫論壇」。記者林澔一／攝影
和碩聯合科技董事長童子賢出席2021「大師智庫論壇」。記者林澔一／攝影

電動車 童子賢 半導體

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