張忠謀談下一個護國神山 答案是「難」

台積電創辦人張忠謀今（21）日以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」進行主題演講，針對下一個護國神山，他給的答案是「難」。

經濟日報今日舉辦「2021大師智庫論壇－新經濟 新機遇 新挑戰」，邀請台積電創辦人張忠謀等多位重量級企業家參與，剖析半導體局勢。

張忠謀以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」進行主題演講，在演講最後則是提出對台灣的下一個護國神山的看法。

張忠謀說，假如護國神山的定義是對全世界重要，台灣又高市場占有率的行業，那就要找一個台灣有在優勢又對全世界重要的行業。

他強調，「我找到了一個晶圓製造，我沒有再找到過，幾十年了，沒有再找到過，要下一個護國神山，要創新的產品，或是商業模式，晶圓製造是一個新的商業模式」，張忠謀表示，「這個問題，我的答案是難」。