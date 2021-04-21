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張忠謀：台具備優勢 但要創造另一座護國神山「難！」
美、中各國積極布建本土半導體產能，台積電（2330）創辦人張忠謀今（21）日演講時指出，台灣具備優秀又敬業的工程師、技工和作業員，且有完整產業鏈，在晶圓代工產業具備優勢，競爭勁敵仍是南韓三星。至於各界期待台灣能否創造台積電以外的另一座護國神山?他直言：「難！」
張忠謀今日出席經濟日報2021大師智庫論壇，以珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢為主題演講，加上台積電正計畫前進美國亞利桑那州蓋新廠，他特別發表對台灣晶圓代工產業優勢的看法，並分析台、美、中、韓的競爭力。
張忠謀台灣在晶圓代工上有優勢，因為有大量優秀工程師，技工、作業員願意加入製造業，這個非常重要；在美國敬業程度絕對不如台灣，至少工程師如此，「我想別人也如此，美國任何人敬業程度不如台灣。」
張忠謀指出，現在產業要的是優秀又敬業的工程師、技工、作業員，都很重要，而且要他們願意投入製造業；美國很多製造業已經不紅，幾十年前就不紅了，他們不投入製造業，改作研發、金融或市場。
張忠謀認為，台灣有高鐵，成千工程師不用搬家，在台中、台南、新竹都可以一日來回，但台積電也為員工設有宿舍，周末可回家，去美國亞利桑那怎麼做？
張忠謀認為，美國對半導體業有補貼，是聯邦和州政府補貼，但補貼是短期的，不能彌補長期競爭優勢；而中國大陸補貼已久，現在還不是對手，尤其在晶圓製造上不是對手。
張忠謀認為，南韓三星電子才是台積電強勁對手，因為製造優勢和台灣相似，人才也是。
台積電一直被視為護國神山，至於各界都期待台灣能有第二座，但張忠謀認為這需要產業長期發展，因此要有另一座護國神山，他直言：「難！」
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