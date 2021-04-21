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面板漲幅優於預期 大摩續喊買群創、友達

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

面板報價漲不停，摩根士丹利調查，4月中下旬電視面板報價漲幅高達5%，推升4月來的漲幅達到7%，遠高出該券商預測每月逐季上漲3-5%，預期第2季漲幅將因此擴大到15%，持續重申加碼群創（3481）、友達（2409）及京東方三大面板廠。

摩根士丹利對群創、友達目標價維持31元及30元。好消息助攻雙虎21日逆大盤飆漲，漲幅雙雙超過半根停板。

摩根士丹利更新面板業動態指出，4月中下旬電視面板各類尺寸的平均漲幅達到5%，尤以32吋報價大漲8%最多，43吋、65吋也上漲5%，使4月來平均的累積漲幅達到7%，優於預期的3-5%。

上述推估為庫存持續去化、零組件缺貨限縮面板產出所導致，同時漲勢擴及到大尺寸面板，也推升整體表現。

摩根士丹利因此樂觀，第2季電視面板漲幅將擴大到15%。而NB和監控器面板4月中下旬累積漲幅也達到5%，4月來上漲7%，第2季趨勢同樣看好。

對照面板雙虎，摩根士丹利維持看好群創優於友達，主因群創股淨比較友達來得低，LCD面板比重也比較高，21日早盤則以友達表現強於群創。

電視面板 群創

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