聯電傳明年代工價漲幅一到兩成起跳 代工價超過台積電

晶圓代工廠聯電（2303）傳出新一輪漲價行動，甚至覆蓋至2022年，市場傳出，因聯電代工價格上揚，但台積電（2330）目前仍維持不動，聯電的代工價格已經超過台積電，更將因此驅動新一輪晶片廠漲價潮，系統廠將持續籠罩在缺料和漲價陰影下。

聯電方面表示，不回應價格問題，相關產業趨勢將於28日的法說會上向外界逐一說明。

從晶圓代工廠來看，今年仍以聯電、力積電的價格漲勢最凶猛，龍頭台積電目前仍僅對過去價格偏低、使用高壓製程的驅動晶片客戶調漲售價。

由於今年的產能分配已經結束，現在各大晶片廠正與代工廠進行明年度的產能分配，同時討論明年度代工價格，在市況緊俏不變的情況下，聯電的代工價格自然上揚，市場預估力積電也不會例外。

市場傳出，包括電源管理晶片廠、網通晶片廠正在和各大代工廠討論明年度的產能計畫，也接到聯電的漲價通知，明年度漲幅至少一到兩成起跳，在價格連番調整的情況下，明年聯電的代工價格正式超過台積電。

因代工、封測成本持續墊高，法人預期，晶片廠下半年至明年仍會向客戶端轉嫁成本，將會驅動新一輪晶片廠漲價潮，系統廠明年度面臨的成本壓力仍大。