中華電、高通攜手微軟及台筆電廠 打造行動PC新世代　

中華電信、高通攜手微軟及國內筆電大廠宏碁、華碩、精英及英華達，以及台北市電腦商業同業公會（TCA），今（20）天宣布成立「企業數位轉型行動陣線」，將從企業專網建置到搭載領先高通驍龍（ Snapdragon）運算平台的個人筆電，提供企業數位轉型整體解決方案，為國內企業，打造後疫情時代行動工作環境，激發創新、引領產業數位轉型熱潮。

此次，集結國內外電信、無線技術及電腦品牌大廠優勢的企業數位轉型解決方案，結合中華電信企業專網高資安，搭配Snapdragon運算平台的優勢，從通訊網路環境到個人電腦終端，提供企業數位轉型整體解決方案，讓專案更符合企業資料安全性的需求。

歷經疫情衝擊，愈來愈多企業希望透過快速、安全的方式與員工進行聯絡，使遠距工作能更安全、有效的進行；在企業數位創新研發及數位轉型的過程中，員工能夠使用自己的筆電也能享有企業級安全規格保護；同時，未來行動世代也提升了人們對於外形輕薄且具備真正行動性的常時啟動及常時連網行動PC的需求，這些特色都可以在搭載高通Snapdragon運算平台的個人電腦中找到。

中華電企業專網為企業場域內建置企業專屬行動通訊網路，企業可透過獨立運作的行動網路，降低資料傳輸延遲、緩解核心網路負荷、確保網路通訊品質與可靠度以及確保資料的安全性，進而提供資料本地卸載，避免企業機敏資料外流。

企業也可透過客製化需求，彈性自主管理可依門號、時間及地點決定讓員工的行動終端選擇Internet或企業內網存取權、調整頻寬及使用服務。透過此次合作，中華電信企業專網的應用上，將更為靈活，除了原本支援與物(設備)的連結，透過常時連網的行動終端，企業的員工也可在安全的網路環境中移動辦公，管理者可以更輕巧的筆電進入後端管理平台，隨時掌控大量的管理數據。

中華電行動通信分公司總經理簡志誠表示，企業專網是企業數位轉型、創新研發、加速5G商轉落地的重要服務，為推動企業專網的發展和升級，中華電信除已在各產業場域落地建置外，並在學術與政府單位，例如林口、高雄亞灣區等新創園區建置企業專網，推動數位轉型。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，善用行動工作環境是企業數位轉型的關鍵，如同這場疫情加速全球數位化發展，迫使所有企業、學校都更新設備、連線上網；企業在藉由個人筆電打造的常時連網環境中，能幫助員工加速數位學習，整體企業加速營運、技術及行銷各方面的數位轉型。

台灣微軟OEM消費暨裝置事業群副總經理林國樑表示，Windows 10的應用程式相容性一直是其廣受全球歡迎的原因，現將相容性承諾擴展到Windows on Snapdragon，結合高通領先技術大幅提升筆電的行動力及運算力，讓WoS筆電成為企業數位轉型的最佳工具。