積體電路技術研討會 聚焦AI、新記憶體、小晶片系統

半導體年度盛事2021國際超大型積體電路技術研討會(VLSI) 今（20）日登場，大會今年聚焦在最熱門的AI晶片運算、新興記憶體技術、小晶片系統、量子電腦、半導體材料、生物電子醫學等相關技術發展與未來趨勢，並邀請華邦電副董事長詹東義針對物聯網安全生態系的機會與挑戰進行分享。

與會專家看好後疫情時代「數位轉型」成為未來產業的關鍵趨勢，相關發展也將連帶提升半導體的需求並加速晶片運算效能開發，預計將進一步催生更多包括自動駕駛、AI 人工智慧運算等的技術推進。

半導體是所有科技發展與智慧應用的基礎與核心，也奠定臺灣在全球先進製程與相關供應鏈的關鍵地位。

有鑑於半導體產業快速創新發展，經濟部技術處擘劃多元策略，從產業技術、成立聯盟、推動垂直應用、深化國際合作等面向著手，引領半導體不斷創新，支持並投入半導體前瞻技術研發以滿足業界需求，推動AI晶片、下世代記憶體、小晶片系統、5G及6G高頻高功率電子、異質整合等半導體關鍵技術發展。

今年VLSI 國際研討會，透過多元主題深度剖析產業趨勢和技術動態，促進國內外半導體研究人員全方位的學習與交流機會，引領科技潮流、推動技術演進，強化臺灣在全球半導體業的關鍵地位。

工研院電子與光電系統研究所長吳志毅表示，AI 人工智慧時代來臨，記憶體運算需求提高，新世代記憶體蔚為風潮，經濟部技術處支持工研院開發出更快、更耐久、更穩定、更低功耗的磁性記憶體(MRAM)與鐵電記憶體(FRAM)技術，大幅提升運算效能達10倍以上，期待與臺灣半導體產業攜手為AI人工智慧、5G時代搶先布局。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克指出，全球在AI人工智慧與5G物聯網浪潮下，對於AIoT晶片的需求將大幅攀升，面對新一代晶片少量多樣的特性，傳統晶片設計模式將轉變為「小晶片系統設計」，分別由不同業者進行設計，並選擇適當之晶片製程各自進行生產製造，再以先進封裝技術加以整合，可降低邏輯與記憶體之間的資料傳輸瓶頸，打造更高效能、更低成本、更有彈性且可快速上市的AI晶片。