中華電、高通、微軟、筆電廠攜手 組企業數位轉型聯盟

5G時代到來，搭上企業數位轉型趨勢，中華電信（2412）與高通，宣布攜手微軟及國內筆電大廠宏基、華碩（2357）、精英（2331）及英華達以及台北市電腦商業同業公會，成立「企業數位轉型行動陣線」，將從企業專網建置，到搭載領先高通Snapdragon運算平台的個人筆電，提供企業數位轉型整體解決方案，要為國內企業，打造後疫情時代行動工作環境,激發創新、引領產業數位轉型熱潮。

中華電信表示，此次合作集結國內外電信、無線技術及電腦品牌大廠優勢的企業數位轉型解決方案，結合中華電信企業專網高資安，搭配Snapdragon運算平台的優勢，從通訊網路環境到個人電腦終端，提供企業數位轉型整體解決方案，讓專案更符合企業資料安全性的需求，看好愈來愈多企業希望透過快速、安全的方式與員工進行聯絡，使遠距工作更安全有效的進行。

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示，企業專網是企業數位轉型、創新研發、加速5G商轉落地的重要服務，為推動企業專網的發展和升級,中華電信除已在各產業場域落地建置外，並在學術與政府單位，包含林口、高雄亞灣區等新創園區建置企業專網，積極推動數位轉型，目前已經有30多個場域正在進行企業專網計畫。

簡志誠表示，台灣各電信業者在5G推出以來積極建設網路，目前全台5G基地台應該超過2萬台，在全台2300萬人中，5G人口滲透率也超過10%，預估年底基地台跟5G人口滲透率都可望倍增。

中華電信強調，企業專網為企業場域內建置企業專屬行動通訊網路，企業可透過獨立運作的行動網路，降低資料傳輸延遲、緩解核心網路負荷、確保網路通訊品質與可靠度以及確保資料的安全性，進而提供資料本地卸載,避免企業機敏資料外流。