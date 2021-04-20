市府攜手科技業 打造首座5G企業專網

全台首座「5G獨立組網專網暨邊緣雲VR場域」今天在大魯閣草衙道啟用，高雄市長陳其邁、HTC董事長陳文琦共同啟動，宣布26日起開放民眾及業者免費體驗。

陳其邁表示，感謝HTC團隊建構全台灣第一個5G專網及VR試驗場域，未來在HTC系統整合下，至少有超過20家新創公司，以前店後廠模式，從觀念、服務模式到商業模式驗證，都可以得到整合，這是一個全新體驗，不僅速度快、畫面解析度也好，運用在各行各業包括製造業、智慧醫療領域等，將開啟5G應用場域新世界。

陳其邁說，宏達電轉型為全球最有競爭性的VR廠商，透過HTC以大帶小方式，不僅提供基礎的硬體設備，也橫向幫助新創公司於軟體應用服務，讓大魯閣有別以往截然不同的發展機會，中央日前宣布將投入110億元預算，與高市府共同打造「亞灣5G AloT創新園區」，有望成為台灣第一個5G AIoT示範城市。

高雄市經發局表示，「亞灣5G AIoT創新園區」是一處完整的試驗場域，可把想法觀念做試驗，高雄也推出多項優惠及促產方案，包括「006688」6年期租金補貼，前2年由市府補貼免租金、第3至4年租金6折、第5至6年租金8折，員工人數200人以下，薪資補貼25%，希望能吸引更多人才，邀請企業投資，高雄不僅要跑在台灣前面，也要跑到世界前面，邀請新創公司一同加入VR高雄隊。