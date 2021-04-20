遠傳搶進數位轉型 強打大人物、翻轉數據點石成金

看準企業數位轉型需求，遠傳（4904）透過整合網路及「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）專長，加上跨界合作豐富經驗，提供一站式專業服務，遠傳表示，將在4月23日、5月29日舉辦「翻轉數據･點石成金」新世代製造數位轉型研討會，將數位轉型經驗與各類企業轉型解決方案分享給企業夥伴。

遠傳指出，為協助企業因應防疫期間乃至後疫情時代的新工作樣貌，針對大、中、小型企業不同規模與工作模式，協助企業導入相對應的企業行動辦公與遠距辦公解決方案，藉由虛擬桌面與虛擬終端雲端技術，在不需要大幅度變更原來企業無線網路的配置，實現資料不落地與遠端安全連線，讓企業IT可快速啟動員工居家與行動辦公，遠傳也透過行動裝置管理解決方案更進一步保護手機與筆電的存取安全與資料保護。

遠傳表示，憑藉「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）專長及跨界合作豐富經驗，能提供一站式專業服務，從4G/5G頻譜、7X24全天候網路維運、單一窗口服務、端到端整合到物聯網規劃等，協助企業導入企業專網運用於各行業的垂直應用，從智慧醫療、智慧工廠與智慧城市，透過嚴謹且深度評估，以發揮企業專網投資的最佳效益達成企業數位轉型願景。

早在疫情之前，遠傳即有協助企業數位轉型的經驗，透過企業規劃、建置公有雲、私有雲、混合雲的導入經驗，以及電信等級機房的維運能力，提供專業雲端顧問、管理服務，展望未來企業需求，遠傳於4月23日、5月29日舉辦「翻轉數據･點石成金」新世代製造數位轉型研討會，將數位轉型經驗與各類企業轉型解決方案分享給企業夥伴。