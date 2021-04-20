因應智慧顯示元年 TTLA更名「台灣顯示器暨應用產業協會」

因應智慧顯示元年的到來，「台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會（TTLA）」理事長洪進揚今（20）日宣布，協會更名為「台灣顯示器暨應用產業協會（Taiwan Panel & Solution Association, TPSA）」。未來協會發展運作將以智慧顯示為主軸，促進顯示器產業跨域整合、場域應用、創新發展為旨，朝向Next Generation發展整合鏈結，擴大會員基礎，廣邀顯示器及LED創新、智慧製造及智能應用系統整合產業等公司或個人入會，以跨足成為系統整合應用一站式服務會員平台，一同攜手開拓新技術、新應用、新商模的智慧生活顯示新世代稼動商機。

顯示器產業是台灣ICT第二大產值的產業，整體產值上達兆元規模，而產業鏈從業也有十餘萬人，向來具有舉足輕重的國際地位，長期受政府關注與支持。在蔡政府「六大核心戰略產業」中，顯示器產業是推動數位國家創新經濟重要的一環，因應5G與AIoT等新技術平台加速帶動產業跨域整合，2021年起行政院將投入5年177億元執行「台灣顯示科技與應用行動計畫」，勾勒智慧顯示科技應用藍圖，發展先進智慧顯示科技與應用聚焦在智慧城市中四大生活範疇，並結合顯示科技與零售、移動、醫療和育樂等跨域系統整合解決方案，期以新科技、新應用及新商模為台灣顯示器產業注入新的市場商機，實現「Beyond Display－透過新興顯示科技與應用建構2030智慧生活」新願景。

近期台灣面臨缺水、缺電的危機，顯示器產業也積極響應節水節電，同時關注國家環保及生態發展，而在ESG環境保護、社會關懷及公司治理等運作，則兼顧參考國際法規趨勢，不斷修正並營造良好產業環境，並陸續與政府簽訂自願性排減協定、與半導體協會聯袂進行高科技業自主節能減碳宣示、也積極加入全球顯示器產業合作委員會（World Display Device Industry Cooperation Committee; 簡稱WDICC），屢屢為全球溫室氣體減排達標全力以赴，並年年榮獲政府環安、節能多項大獎的肯定。

「台灣顯示器暨應用產業協會（TPSA）」將參加4月21日起為期三天的「2021 智慧顯示展覽會」，展示以「智慧顯示」為主題聚焦在智慧生活零售、移動、醫療和育樂等科技應用情境，來呼應政府智慧顯示科技與應用創新政策，並與四大應用產業進行跨域交流互動，增進彼此鏈結與合作商機。

同時，將於展會期間大舉招募新會員，加速擴大產業網絡，以年度限時優惠入會費，並推出白金會員、一般會員及贊助會員等三種入會方案，在政府智慧顯示SRB政策利多驅動下，預計將可吸引更多有志投入智慧生活顯示應用產業的公司或個人夥伴入會，更多詳情請參考「台灣顯示器暨應用產業協會」官網。