赴台積電面試被酸「家庭教育失敗」 他爆氣：這點我嚥不下

台積電工作壓力大、工時長等都是進入公司後可以預測的問題，然而不少求職者依然擠破頭想進入護國神山。一名求職者分享3年前赴台積電面試，卻被面試官人身攻擊「家庭教育失敗」，原PO表示可以接受對方批評自己能力不好，但對於對方批評他家庭教育失敗這點表示「我嚥不下去」。

網友在Dcard上表示，自己3、4年前去台積電面試，第一關和副理聊聊覺得挺順利的通過，不過副理也提醒他「下午面試要多注意」。到了第二關，主考官得知原PO鮮少看專業書籍以外的書後，竟直言「就是不看書，難怪講話沒涵養」；問到「有交女朋友嗎」得到否定答案時，竟也回「啊你不就很宅」；得知原PO沒有擔任活動總召經驗時詢問「父母是不是很重視你念書」；想當然耳表示肯定的原PO竟遭面試官回了一句「這就是家庭教育失敗」，這一句話讓他徹底被激怒「批評我家庭教育失敗，我嚥不下去」。

回想起面試過程，這名求職者表示「就是不停地批評」，並提到自己被激怒的點就是對方批評家庭教育失敗，指出自己父母的教育程度不高卻全心栽培自己，自己不過是來面試、又不是作奸犯科，一句「家庭教育失敗」就是在否定父母對自己的付出。雖然對方請他退伍後再來面試，但這段不愉快的面試經驗讓他死了進台積電這條心。

退伍後原PO找到合適的工作，本以為不會再接到面試通知，想不到隔年適逢台積電擴廠、積極徵才的熱潮，他3個月內接到台積電各廠的面試通知，其中一名副理得知他目前任職的公司後竟表示「在那種小公司，怎麼賺大錢」，直接說服原PO父母失敗後，竟翻臉對原PO表示「是你學經歷夠優秀我才找你來耶」，讓原PO感嘆：「我只是去面試而已就被說得蠻難聽的，你可以想在裡面工作會是什麼情況。」

不少也曾去台積電面試的網友也分享不愉快的面試經驗，認為在面試過程中不受尊重，從就學成績、多益成績到家庭背景都可能會被羞辱，但也有人緩頰，指出當時面試沒發生這種問題，或者是想考面試者的臨場反應。