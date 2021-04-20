智晶聚焦小尺寸智慧顯示商機 四系列新產品亮相

PMOLED廠智晶（5245）將於4月21日至23日在南港展覽館參加智慧顯示展覽會，展出：觸控式顯示器、穿透式顯示器、微型顯示器、屏下指紋辨識系統等四項系列新品。

智晶專注研發與製造PMOLED面板本業，將OLED基板輕薄特性結合觸控技術，嵌入在各種應用產品，家電像是智慧遙控器、牆壁智慧開關、室內溫濕度顯示器、電視機上盒、廚房電飯煲、烤箱、破壁機、冰箱、洗衣機、吸塵器；健康醫療產品像是血氧儀、檢測儀、注射器;此外也因為OLED的電子、機械、光學等特性，而用於穿戴可攜裝置、電腦周邊、工業控制、汽車周邊等產品。

智晶光電在台設有研發團隊，精進OLED元件開發、先進製程與設備的改造。為加快研發速度，與上下游產業策略聯盟，積極與產學、業界研發合作，近幾年在開發市場策略採用錯位競爭，利用OLED光學特性，在光學市場推出透明與微型顯示，讓OLED面板在光學市場爭奪中嶄露頭角。

此次展會，智晶將展出穿透式面板，以嶄新透視設計，集成光學所需要的高穿透、高分辨率、廣視角等技術，創建虛實整合圖像；智晶最大的透明顯示用在航太，供輕航機當抬頭顯示器；其次是智晶標準品4.1吋，用於車用抬頭顯示器，能讓駕駛者直視前方與周遭環境完美協調，在陽光下仍能優異的顯示資訊，協助駕駛者擁有安全行車體驗。

智晶還有穿透率高於95%的透明顯示器新品，大約0.6吋，提供測距資訊與對位準星，適用於瞄準器、狙擊鏡、高爾夫球測距儀等，加上OLED廣溫域特性，可應用極地氣候使用的專業攝影機。

避開大尺寸面板競爭市場，智晶專注於讓小尺寸PMOLED進走高單價及高端科技，運用過去五年的可撓式面板研發經驗，將薄膜封裝技術用在微型顯示器的設計上，使面板微縮至如圖釘般大小，目前我們研發最小尺寸可至0.29吋，是PMOLED業界最小微型顯示器。