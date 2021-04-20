威剛購置內湖不動產 滿足未來業務拓展、營運需求

記憶體模組廠威剛（3260）今（20）日經董事會決議，通過斥資新台幣26.23億元，購置台北市內湖區不動產，因應未來業務拓展暨營運考量的空間需求。

威剛指出，是向長虹建設購買位於台北市內湖區潭美段一小段405、420、424、525及611共5筆土地，合計2646.14平方公尺，折合約800.46坪。

建物1樓至5樓、27樓至29樓，計25 戶，建物面積1萬8087.68平方公尺，折合5471.54坪，及地下樓停車位108個。威剛表示，交易總金額26.23億元。

隨著固態硬碟（SSD）與動態隨機存取記憶體（DRAM）模組產品銷售成長，威剛3月營收33.53億元，創31個月以來新高，月增19.26%、年增15.8%；累計今年第1季合併營收達90.96億元，季增3.25%、年增25.67%，創7年多以來的單季新高。

法人指出，今年第2季DRAM及NAND Flash價格均看漲，威剛後市營運看俏；威剛先前也表示，看好第2季各項應用對記憶體的需求續增，DRAM供不應求態勢將更為嚴重，合約價將明顯上漲，而NAND Flash也因為整體應用消耗量擴大，第2季可望出現新一波漲價效應，