康寧將參與智慧顯示展覽會 將展出多款最新玻璃技術

康寧公司（紐約證交所代碼：GLW）今（20）日宣布將出席4月21至23日於臺北世貿中心南港展覽館一館舉行的2021智慧顯示展覽會（Touch Taiwan 2021）。現場將展出多款應用於顯示與消費性電子產業的最新玻璃技術、表面高度平滑且高緻密度的帶狀陶瓷基板Corning Ribbon Ceramics以及有抗微生物功效的塗層添加劑Corning Guardiant™。

玻璃基板大廠康寧月前破天荒宣布，自今年第2季起適度調高顯示器玻璃基板價格，全面調升售價，確立第2季整體面板價格維持大漲走勢。

康寧展位今年特別以「康寧二十，時時有您」為主題，策畫台灣面板產業暨台灣康寧的20周年特展，回顧台灣面板產業重要的里程碑，也展示康寧透過打造在地基礎而成為台灣產業強力後盾。

台灣康寧顯示玻璃股份有限公司總經理曾崇凱表示：「康寧在台灣已深耕超過20年，我們很榮幸能夠在2021智慧顯示展覽會，與大家分享這20年來康寧如何為台灣引進前瞻技術、挹注在地研發能量、培育下一代創新與數位人才。」

除了「台灣康寧20週年特展」，康寧還將在展位展出以下產品與技術：

· Corning® EAGLE XG® Slim Glass：讓面板製造商得以創新，並生產出更輕薄環保的顯示器面板。EAGLE XG Slim Glass可製造出具尺寸穩定性、表面極為純淨、光滑又平坦的LCD玻璃基板。

· Corning® Gorilla® Glass：是超過45間OEM業者心目中保護玻璃的首選產品，已用於超過80億具裝置上，具有卓越的抗損、光學清晰度和觸控靈敏度。

· AutoGrade™ Corning Gorilla Glass with Corning® ColdForm™ Technology：是一款具經濟效益的保護玻璃產品，特別為了車用顯示器，以及更加整合與曲面設計的顯示趨勢而優化。

·康寧精密玻璃解決方案（Corning Precision Glass Solutions）：康寧為客製化的玻璃晶圓與面板提供一站式服務，並在客戶整個產品研發週期間提供深入的技術性支援與增值加工技術。精密玻璃解決方案讓客戶得以在半導體與消費性電子產業中採用新興的應用，透過這個業務，康寧迄今已出貨7百萬片以上的晶圓，並應用於30多萬具裝置上。

· 康寧雷射科技（CLT）：作為康寧在雷射創新領域最為前瞻的業務部門，CLT提供康寧特有的雷射系統，可優化切割面粗糙度、提高邊緣強度、顯著提升產能。這些機器設備可完全自動化與24小時不間斷運作，並支援各式各樣的新興應用，如保護玻璃（2D與3D）與擴增實境的穿戴式裝置。

· Corning Guardiant™：是一款透過銅離子達到抗微生物功效的塗層添加劑，此創新技術能在2小時內殺死超過99.9%的病毒與細菌，而且在模擬擦洗狀況下，抗微生物能力仍能維持6年有效。相較於一般的「濕式試驗法」，該技術測試結果是採用「乾式試驗法」，不僅獨特且更符合現實環境的使用情形。

· Corning Ribbon Ceramics：是一款輕薄並可撓曲的陶瓷材料，能做為帶狀或晶圓形式的基板。康寧開發的捲對捲陶瓷製程可以製造出表面平滑、高緻密度的陶瓷薄膜基板，在無機材料製程上是一項相當重要的里程碑；此一製程也讓陶瓷材料展現出前所未見的輕薄與可撓曲特性。