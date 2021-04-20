群創搶先佈局5G時代新商機 攻四大領域

群創（3481）明（21）日起一連三天，在台北南港展覽館1館4樓盛大參與「2021 Touch Taiwan」展覽，展場將以不同尺寸的PID公共顯示器拼接而成一幅大型電視牆，以相互交疊閃耀奪目的顯示器影像，預告群創將讓參觀者大開「眼」界。透過萬花筒般的璀璨畫面，傳達相互融合、多元變化、超越層次的意像，宛若參觀者將探索顯示器如萬花筒般的絢爛之趣，以創新前瞻顯示技術產品，來開展「Beyond Imagination超乎想像」的展覽主軸，呈現顯示技術在智慧零售、智慧移動、智慧醫療各場域應用的無限可能。

新零售變革ING 搶攻智慧零售新商機

想像一下走進飯店大廳或百貨公司，映入眼簾的是持續播放的飯店或百貨銷售形象影片，搭配任意不規則狀拼接造型，高質感絢麗的迎賓氛圍瞬間撲來。群創將於2021 Touch Taiwan中展出以2種貨架屏及2種任意切屏 (23.1、29、35、36吋)，搭配3種窄邊框拼接顯示器 (46、55、65吋)的巨型電視牆。智慧零售商業模式的暢旺與智慧移動訊息傳遞的需求，推升了公共顯示器的新商機，藉由拼接各種尺寸電視屏，突破傳統四方形狀，讓人不管走在街上、搭乘捷運、進入辦公會議室皆可見到的大型電視牆，將成為最佳訊息傳遞與廣告推播的利器。

因應後疫時代消費行為與商業模式的改變，群創本次展覽也貼近愛好以大屏玩遊戲的電競玩家，展場中將發表65吋4K 240Hz電競電視顯示器，此為群創獨家匠心設計的電競大屏，可支援VRR刷新頻率高達240Hz，動畫清晰逼真，降低延遲、卡頓、撕裂和閃爍問題，提供疾速流暢的震撼畫面，打造驚艷的視覺享受與無與倫比沉浸的遊戲環境，是專業級玩家不可錯過的電競大屏利器。

開啟智慧車用全新體驗 搶攻智慧車載新藍海

群創強化車載市場應用佈局，本次展出智能防窺顯示器，無需外掛傳統防窺片。副駕乘客將影音顯示系統切換至防窺功能，可避免駕駛人分心觀看，保持行車安全。另推出12.3吋MiniLED背光車用顯示器，採用區域性的局部背光調光技術，達成高動態對比及低功耗特性。高動態對比讓顯示器在夜間或戶外的不同情境下，資訊辨識度提升，強化行車安全；低功耗特性則有助於節能減碳。

疫情助推下，全球精準智慧醫療商機無限

群創展出的X光平板偵測器，是市場上唯一一次曝照X光即可得到雙能X光影像，無需增加病人的X光輻射劑量。使用群創的X光檢測平板，就無需另外採購昂貴的雙能影像X光照射設備。同時展出的可撓式X光偵測器，領先業界提供輕量化柔性基板，满足高端醫療需求。可撓的特性也可拓展至非破壞性工業檢測的應用。

群創光電致力推廣研發前瞻創新高端顯示面板技術

群創長期推動產學合作，今年也參與協辦Touch Taiwan展的I-Zone全國創新智慧顯示專區，廣邀國內產學研等單位參與展出，得獎者將可獲頒群創贊助的「群創創意獎」、「群創研究獎」獎項。