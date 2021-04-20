精誠轉投資 併購新創團隊ParseMe

精誠資訊（6214）轉投資的矽谷新創Gemini Data宣布，併購專精數據處理及壓縮技術的大數據新創團隊ParseMe，未來將整合ParseMe的第一哩資料收集系統（First Mile Collection），以及Gemini Data長期耕耘大數據分析領域的豐富經驗，打造一站式資料分析解決方案，提供企業更快、更強大的大數據採集及分析服務。

ParseMe成立僅1年多，此次併購不僅創下國內B2B企業軟體新創出場最速紀錄，加入Gemini Data後更可藉由其國際化團隊與通路，加速前進國際市場。

Gemini Data共同創辦人兼執行長林宗瀛表示，Gemini Data聚焦發展數據應用領域，並與大數據領導廠商Splunk保持密切合作，推出的產品線已經成功整合包含數據平台管理與互動式圖譜數據資料分析等應用。Gemini Data此次併購具備視覺化資料萃取技術的ParseMe，除能強化Gemini Data的資料收集方式和彈性，也能讓旗下的智能化圖數據分析平台Gemini Data Explore容納更多不同來源的資料，具備更強大的資料處理彈性，擴大應用場景效益。

ParseMe創辦人胡辰澔指出，ParseMe是由8個技術專家組成的大數據新創團隊，成軍不到2年即獲得新創加速器SparkLabs Taipei輔導資源與投資。ParseMe高達業界數據收集速度標準5倍的第一哩資料收集系統（First Mile Collection），以及加密壓縮機制，能有效簡化企業整體資料收集的架構，在多雲混合架構下讓非IT人員得以快速粹取、解析資料的領先工具。ParseMe在創業初期即鎖定朝向國際發展，借重Gemini Data已經具有規模的國際通路與指標性客戶，讓ParseMe的國際化提前達標，歐美市場開發一步到位。