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茂迪接單暢旺 訂單能見度看到Q3

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能模組廠茂迪（6244）訂單傳捷報，已成功接獲雲林某大型案場，裝置量達1.1MW，目前已安裝完成，並於上周掛表；茂迪指出，公司手上已有許多訂單正在排隊，能見度已看到第3季，對營運展望持樂觀態度。

據悉，茂迪近期新接獲雲林太陽能案場，並採用新型材料與技術，其發電能力相較於目前的技術可增加超過18%，可為案場業主帶來更高的經濟效益，因此深受青睞。

茂迪表示，由於是本次新型太陽能模組採用全新技術，因此量產初期所碰到的問題可預期，但公司已逐步克服，並且已漸入佳境，目前下世代模組訂單已看到第3季。

茂迪表示，公司近期營收增長的主因，來自海外市場開拓有成，推升訂單增加外；其次，高效模組出貨比重增長，加上產品供不應求，也帶動公司整體營收表現節節攀升。

茂迪今年3月營收4.69億元，月增38.8%、年增55.1%，單月營收創18個月以來新高，業績表現不俗，首季營收11.08億元，季增27.1%、年增48.7%。法人指出，茂迪營收略優於預期，今年在國內裝置量推升下，預料業績表現有望較去年成長，展望偏樂觀。

針對產能規劃，茂迪目前模組產能550 MW；其中200 MW位於大陸蘇州、350 MW位於台灣，現階段也積極計畫擴產；茂迪並預估第2季訂單能見度高，第3季是傳統旺季，屆時產能利用率將滿載。

茂迪 營收 太陽能

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