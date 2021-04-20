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台灣大推「好速」列車 參與用戶快速增加

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣大哥大（3045）「好速省到家」活動甫推出一個月，參與用戶數即突破5千人；高頻寬1Gbps光纖的「好速」專案用戶數，截至本月也正式超過1萬。為了鼓勵消費者踴躍加入「好速」列車，台灣大即日起推出更多優惠，新申辦長約期、高頻寬的「好速」專案，同時加入「好速省到家」活動的用戶，最高能獲得總價值超過4萬元的回饋優惠。

台灣大表示，「好速省到家」活動是由「好速」專案用戶創立省錢群組當「省長」，即可邀請配偶或二等親家人擔任「陪省員」，每位「陪省員」申辦台灣大5G指定資費可享月租優惠，每月最高折扣250元，等於「省長」能幫家人年省最多3萬元。

針對輕量上網需求的用戶，台灣大也提供799元「好速成双」專案選項，合約期間同享4G行動與光纖上網(60Mbps)吃到飽，每天花費不用30元。至於既有行動用戶，也可單辦光纖上網599元的「好速加掛」專案，每天花費不用20元，便可用光纖上網(120Mbps)吃到飽服務。

台灣大哥大 光纖 4G

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