廣達董座林百里發明台灣第一台電腦 謙虛致詞：謝謝鴻海的連接器

廣達（2382）身為全球筆電代工龍頭，董事長林百里當年更是發明台灣第一台電腦，不過他相當謙虛，這一路走來還不忘感謝有鴻海（2317）連接器的相助，展現大氣風範。

林百里今（20）日出席2021年科睿唯安全球百大創新機構頒獎典禮，他親自出席並發表感言，身體硬朗的他致詞時表示，自己的創業史可以說等同於台灣電子產業演進過程，謙虛的他並說謝謝鴻海的連接器「鴻海幫忙很多」，在廣達輕薄短小、物廉價美的筆電有派上用場「連接器都會需要用到」。

林百里說，廣達成立於1988年，這33年來每天都在創新，「我們當時要創立的時候、大家都在笑我們」，且當時微軟、英特爾技術都還沒到位，看準網路是無遠弗屆的趨勢，因此設計、製造服務筆電產品，「鴻海幫忙很多」。

電子業每階段商業模式持續演進，筆電時代講求物廉價美，替客戶提供設計製造服務。林百里表示，後來到2000年開始做雲端，「客戶要COMPUTING（雲端運算）不是COMPUTER（電腦），客人不只要求硬體，也要求軟體」，也因此廣達跨入雲端伺服器市場；隨後至2016年，廣達開始做5G、AI，講求智慧應用解決方案，例如智慧醫療等。

他表示，近年來廣達是要做智慧交通、智慧醫療等解決方案，這商業模式跟過去完全不同，「完全是要創新的」，林百里謙虛的說， 要向工業技術研究院院長劉文雄、鴻海等好好學習。