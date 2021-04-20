宏達電攜手高雄市府 打造首座5G獨立組網專網場域

宏達電（2498）今（20）日宣布，與高雄市政府攜手，打造台灣首座結合5G獨立組網專網以及邊緣雲VR場域，將開放民眾及企業體驗，此場域設置於高雄「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」。宏達電表示，將致力打造5G產業生態鏈，推動國內5G企業網絡及協助企業轉型，期帶動國內產業從硬體到軟體發展，建立全球5G專頻專網新標竿。

高雄市長陳其邁指出，高雄市是全國唯一中央指定推動體感科技產業的重點城市，市府致力於將高雄轉型成亞洲新灣區5G AIoT科技智慧城市，此次全台首座5G獨立組網專網場域的啟用，證實高雄已準備好提供產業一個安全、穩定及高速的5G環境，以及為企業提供可提升營運效率的場域。未來將與亞洲新灣區「特貿三」的合作夥伴一同帶動近300億元投資、1,200億元產值，開發案攸關高雄的轉型發展，期讓下一個世代的產業匯聚港都。

宏達電董事陳文琦表示，5G帶來突破性的開創與變革，讓前所未見的嶄新科技進入我們的生活和商業應用中。宏達電致力於結合5G、XR、AI及Blockchain等尖端科技，此次與高雄市政府合作，加速高雄市5G建設及相關智慧應用發展，實踐亞洲新灣5G AIoT創新園區計畫中的智慧化5G獨立組網專網場域，將帶動高雄轉型為科技智慧城市。

雙方合作的「HTC 5G獨立組網專網場域」是透過宏達電5G獨立組網（Standalone, SA）網路技術及完整的端對端的企業專網解決方案，結合宏達電遠端串流軟體平台管理服務、邊緣運算技術、符合開放式架構標準的5G網路軟體、高度安全網路防護機制、以及XR全套服務解決方案，可達成高傳輸、低延遲及廣連結的5G獨立組網專網環境。

此次「HTC 5G獨立組網專網及邊緣雲VR解決方案」整合台灣國內廠商包括廣達集團（2382）旗下雲達科技、優達科技、明泰（3380）子公司辰隆科技及資策會等共同打造。

宏達電表示，HTC 5G獨立組網專網及邊緣雲VR解決方案打破過去企業應用所遇瓶頸，提供企業一個低建置成本、低空間需求，以及高度垂直整合與模組化服務的完整解決方案，並可支援各式終端應用，實現如即時影像監控、多人連線、XR、4K、8K影音大流量應用場景，讓企業得以將廠房或一般辦公空間，快速打造轉型所需的5G高速、穩定及安全的企業環境。