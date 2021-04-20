高通與台系供應鏈合作 繼續在筆電市場和聯發科對決

全球手機晶片龍頭高通（Qualcomm）搶攻筆電商機，今（20）日宣布與中華電信攜手微軟和台灣筆電大廠宏碁、華碩、精英及英華達等成立「企業數位轉型行動陣線」，與手機晶片勁敵聯發科（2454）在筆電領域繼續相爭。

智慧型手機市場進入高原期，高通和聯發科紛紛將產品線延伸到筆電市場，日前聯發科才和繪圖處理晶片大廠開發輝達（Nvidia）日前才宣布合作，共同開發一個以安謀為基礎的筆電參考平台，把輝達的RTX繪圖晶片帶Chromebook筆電中。

而高通今日則宣布與微軟和台灣主要筆電供應鏈攜手成立「企業數位轉型行動陣線」，將從企業專網建置到搭載高通驍龍（Snapdragon）運算平台的個人筆電，提供企業數位轉型整體解決方案，為國內企業，打造後疫情時代行動工作環境，激發創新、引領產業數位轉型熱潮。

高通認為，這次集結國內外電信、無線技術及電腦品牌大廠優勢的企業數位轉型解決方案，可結合中華電信企業專網高資安，搭配Snapdragon運算平台的優勢，從通訊網路環境到個人電腦終端，提供領先的行動體驗。

高通指出，每個Snapdragon運算平台能助力筆電實現多達數天的電池壽命，藉由行動通訊網路帶來常時啟動（Always on），常時連網（Always Connected）的體驗。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，高通非常榮幸能協助推動加速台灣企業的數位轉型。善用行動工作環境是企業數位轉型的關鍵！如同這場疫情加速全球數位化發展，迫使所有企業、學校都更新設備、連線上網。

劉思泰表示，企業在藉由個人筆電打造的常時連網環境中，能幫助員工加速數位學習，整體企業加速營運、技術及行銷各方面的數位轉型。高通Snapdragon運算平台正支援全球行動工作的發展，並將尖端技術導入個人筆電中，提供企業客戶及消費者領先的行動體驗，成為企業數位轉型解決方案之一環，同時打造行動P新世代。