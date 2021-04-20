旺季備貨需求增溫 Q2整體DRAM季漲幅18~23%

根據TrendForce研究顯示，目前正值DRAM原廠與各大PC OEMs議定今年第2季合約價的關鍵時期，預估第2季整體DRAM均價漲幅將自原先的13~18%，上調至18~23%，實際漲幅依照DRAM原廠產品比重不同也有差異。

TrendForce表示，受筆電生產總量增加影響，第2季PC DRAM價格漲幅上調至23~28%；第2季PC DRAM合約價漲幅較原先預期更高的原因，主要還是來自於各大PC OEMs的積極生產目標，加上第2季本就是筆電生產旺季，該季度PC ODMs的筆電生產總量季增幅為7.9%。

另一方面，檢視目前疫情發展，各國施打疫苗的普及率仍低，因此筆電將持續受惠於遠距辦公與教學帶動，將使PC DRAM價格漲幅再擴大。

Server DRAM價格漲幅上修至20~25%，原廠議價能力將更強大，TrendForce認為，除DRAM原廠供給依舊吃緊外，第2季Server DRAM買方採購力道受惠於企業對於IT投資轉趨樂觀，上雲動能較原先預期更為強勁，除促使第2季的需求再度擴大，也進一步提高Server DRAM買方的合約議價難度。

尤其以DRAM寡占市場的特性來看，原廠將具備更高的議價優勢。因此，原先預期第2季Server DRAM合約將有近兩成的季漲幅，TrendForce將其修正上調至20~25%。