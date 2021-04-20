聽新聞
test
0:00 / 0:00
高通攜手中華電等 推企業數位轉型行動陣線
高通、中華電信（ 2412 ）與微軟、宏碁、華碩、精英、英華達等業者，與台北市電腦公會，於今（20）日共同宣布，成立企業數位轉型行動陣線，將從企業專網，建置到搭載高通運算平台的筆電，提供企業數位轉型解決方案。
這項解決方案提供符合企業資料安全性需求的專案，搭配中華電信建置的企業專網，為企業場域建置企業專屬行動通訊網路，另外還可配合客製化需求進行彈性調整。同時，方案也提供搭配高通運算平台與微軟Windows 10的筆電，可提供常時啟動、常時連網的體驗。
高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，很榮幸能協助推動加速台灣企業的數位轉型，高通驍龍運算平台正支援全球行動工作發展，將尖端技術導入個人筆電中，提供企業與消費者領先的行動體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言