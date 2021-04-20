高通攜手中華電等 推企業數位轉型行動陣線

高通、中華電信（ 2412 ）與微軟、宏碁、華碩、精英、英華達等業者，與台北市電腦公會，於今（20）日共同宣布，成立企業數位轉型行動陣線，將從企業專網，建置到搭載高通運算平台的筆電，提供企業數位轉型解決方案。

這項解決方案提供符合企業資料安全性需求的專案，搭配中華電信建置的企業專網，為企業場域建置企業專屬行動通訊網路，另外還可配合客製化需求進行彈性調整。同時，方案也提供搭配高通運算平台與微軟Windows 10的筆電，可提供常時啟動、常時連網的體驗。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，很榮幸能協助推動加速台灣企業的數位轉型，高通驍龍運算平台正支援全球行動工作發展，將尖端技術導入個人筆電中，提供企業與消費者領先的行動體驗。