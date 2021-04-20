快訊

日職／陳偉殷二軍再繳好投 新洋投報到卡位危機加劇

AZ疫苗增1例嚴重不良事件 六旬翁血管炎、間質性肺炎住院

TrendForce：第2季DRAM季漲幅18-23%，超乎預期。

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

根據TrendForce研究顯示，目前正值DRAM原廠與各大PC OEMs議定2021年第2季合約價的關鍵時期，雖然合約價議定尚未完成，但根據現在已經擬定的交易當中，以主流模組DDR4 1G*8 2666Mbps均價來看，其季漲幅已接近25%，超出原先預期的近兩成，預估第2季整體DRAM均價漲幅將自原本的13-18%，上調至18-23%。

TrendForce指出，除了主流模組DDR4 1G*8 2666Mbps季漲幅已接近25%，另與該產品別高度相關的Server DRAM價格漲幅也同步擴大，加上原先已預期第2季Specialty DRAM DDR3、DDR4、mobile DRAM與graphics DRAM價格都將高漲。此外，受筆電生產總量增加影響，第2季PC DRAM價格漲幅上調至23-28%，實際漲幅依照DRAM原廠產品比重不同也有差異。

TrendForce分析，第2季PC DRAM合約價漲幅較原先預期更高的原因，主要還是來自於各大PC OEMs的積極生產目標，加上第2季本就為筆電生產旺季，該季度PC ODMs的筆電生產總量季增幅為7.9%，另一方面，檢視目前疫情發展，現下各國施打疫苗的普及率仍低，因此筆電將持續因遠距辦公與教學帶動，將使PC DRAM價格漲幅再擴大。

除DRAM原廠供給依舊吃緊外，第2季Server DRAM買方採購力道受惠於企業對於IT投資轉趨樂觀，上雲動能較原先預期更為強勁，除了促使第2季的需求再度擴大，也進一步提高Server DRAM買方的合約議價難度。

尤其以DRAM寡占市場的特性來看，原廠將具備「更高的議價優勢」，因此，原先預期第2季Server DRAM合約將有近兩成的季漲幅，TrendForce將其修正上調至20-25%。

DRAM

延伸閱讀

上看千億 南亞科新建DRAM廠啟動

就市論勢／鋼鐵、記憶體 有看頭

華邦電、聯陽 選逾100天

別只看台積電！ DRAM嚴重供不應求「產能吃緊」 南亞科、華邦電大利多

相關新聞

產業上缺料更普遍 劉揚偉：要缺到2022年Q2

科技產業缺料苦哈哈，鴻海（2317）董事長劉揚偉今 （20）日表示，目前產業上缺料更為普遍性狀況，「終端產品客戶感受到缺...

VLSI國際研討會登場 聚焦AI、記憶體、小晶片發展

半導體對於台灣產業占非常重要分量，今年大會各參與的公司代表話題也都圍繞，AI、新興記憶體、小晶片系統、量子電腦等技術發展...

高通攜手中華電等 推企業數位轉型行動陣線

高通、中華電信（ 2412 ）與微軟、宏碁、華碩、精英、英華達等業者，與台北市電腦公會，於今（20）日共同宣布，成立企業...

華碩衝刺新創商機 成立創新發展室培養內部創業

科睿唯安全球百大創新機構頒獎典禮今（20）日登場，PC品牌大廠華碩（2357）今年首度進榜。

科睿唯安全球百大創新機構 工研院、鴻海及廣達蟬聯

2021科睿唯安全球百大創新機構今天舉行頒獎典禮，工研院、鴻海及廣達獲蟬聯，華碩與金寶電子首次進榜。

LG化學與Magna合作代工Apple Car? 劉揚偉：謠言

針對韓媒報導，LG化學與加拿大的Magna合作代工Apple Car？鴻海（2317）董事長劉揚偉今（20）日表示，這不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。