工研院專利再獲全球百大創新機構肯定

經濟部發展前瞻科技與積極布局關鍵專利，全方位智財策略獲國際肯定！科睿唯安(Clarivate)今(20)日頒發2021全球百大創新機構獎給五家台灣機構，分別是工研院、鴻海（2317）、廣達，以及首度進榜的華碩及金寶電子。這次台灣得獎機構數再創新高，居全球第三，領先德、英等國。

工研院在經濟部帶領下，從全球14,000家機構脫穎而出，在僅有0.7%的上榜率下，第五度獲獎，成為臺灣獲獎最多次的機構，獲獎次數亦居亞洲研發機構之首，近五年工研院專利已授權企業915家/次以上，超過4,900件，協助臺灣產業保護研發創新、捍衛商機、進攻國際，並積極以專利提升企業優勢，為臺灣產業創新注入活水。

科睿唯安副總Rob Davey表示，自2012年以來，每年發表全球百大創新機構報告，表揚全球最具創新精神的企業與機構，2020是史無前例、令人措手不及的一年，在如此困境中，很高興看到今年台灣機構獲選數再創新高，更突顯了全球百大創新機構能成功持續專注並引領創新。

經濟部長王美花表示，臺灣今年在百大創新機構的表現相當優異，特別是工研院，是全球上榜的五家研究機構之一。她表示，工研院做研發是與產業結合、契合產業發展，經濟部在氣候變遷、節能減碳領域相當重視，期勉工研院產出更多相關的技術與專利，為產業所用。

工研院院長劉文雄表示，智慧財產權為國家競爭力之重要一環，如何善用專利，提升企業價值，已是刻不容緩的議題。工研院從兩大面向協助臺灣產業取得優勢、搶占商機。