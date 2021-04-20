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集邦看備貨需求增溫 Q2整體DRAM季漲幅擴大至18~23%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

根據TrendForce研究顯示，目前正值DRAM原廠與各大PC OEMs議定2021年第二季合約價的關鍵時期。雖然合約價議定尚未完成，但根據現在已經擬定的交易當中，以主流模組DDR4 1G*8 2666Mbps均價來看，其季漲幅已接近25%，已超出原先TrendForce近兩成的預期。

另外，TrendForce也指出，與該產品別高度相關的Server DRAM價格漲幅也同步擴大，加上原先已預期第二季Specialty DRAM DDR3、DDR4、mobile DRAM與graphics DRAM價格都將高漲，預估第二季整體DRAM均價漲幅將自原先的13~18%，上調至18~23%，而實際漲幅依照DRAM原廠產品比重不同也有差異。

TrendForce也表示，第二季PC DRAM合約價漲幅較原先預期更高的原因，主要還是來自於各大PC OEMs的積極生產目標，加上第二季本就為筆電生產旺季，該季度PC ODMs的筆電生產總量季增幅為7.9%。另一方面，檢視目前疫情發展，現下各國施打疫苗的普及率仍低，因此筆電將持續受惠於遠距辦公與教學帶動，將使PC DRAM價格漲幅再擴大。

除DRAM原廠供給依舊吃緊外，第二季Server DRAM買方採購力道受惠於企業對於IT投資轉趨樂觀，上雲動能較原先預期更為強勁，除了促使第二季的需求再度擴大，也進一步提高Server DRAM買方的合約議價難度。尤其以DRAM寡占市場的特性來看，原廠將具備更高的議價優勢。因此，原先預期第二季Server DRAM合約將有近兩成的季漲幅，TrendForce將其修正上調至20~25%。

DRAM

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