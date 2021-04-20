林百里：PC景氣很好 缺料是個大問題

針對目前個人電腦（PC）景氣？廣達（2382）董事長林百里今天表示，PC的景氣很好，至於缺料方面？他說，是大問題，至於缺到何時？林百里表示，不知道。在缺水方面，他則指出，廣達是以民生用水為主。

林百里今天出席2021年科睿唯安全球百大創新機構頒獎典禮前受訪，並做出以上表示。

林百里在致詞時表示，廣達32年來一直都在創新，廣達1988年創立，當時大家笑我們，為何要做PC，但是我說，computing is everywhere，那時廣達做的筆電輕薄短小，價廉物美。

到2000年時，林百里說，廣達開始做雲端運算，不要電腦了，做雲端運算，軟體要很強，再加上硬體，所以後來廣達因此又有一個很棒演進的改變。

到了2016年，他說，廣達轉作做AI． 後來5G也出現了，這時就要談智慧解決方案，因為客人需要解決方案，客人不管什麼電腦。

他說，例如智慧醫療，廣達要給一套東西給醫療機構，而且醫療單位的話，廣達也不太懂，所以，廣達必須要重新思考，重新發明，現在智慧城市，智慧交通，智慧娛樂，通通都出現了，這是很辛苦的演進，因為廣達的老師傅已經50、60歲了，這些老師傅要不斷地學習與創新，這也代表了台灣業界面臨的考驗。