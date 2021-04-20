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台北為何不缺水？學者揭翡翠水庫「超前部署」3關鍵

劉揚偉：電子業普遍擔心重複下單現象

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

針對台灣今年GDP表現是否不錯？鴻海（2317）董事長劉揚偉今天表示，台灣的GDP確實成長，這些成長看起來，對產業是正常，現在很廣泛，台灣各個產業都變好了，說實在，從龍頭企業角度看，我是比較擔心的，這現象到底可以維持多久？我也不知道，我們一直關注。

劉揚偉說，當我們把造成這些GDP成長現象的因素拿掉後，會變成什麼樣？他強調，之前有人說，美中因素，因為美國制裁華爲，造成了華為因素。在家工作（WFH）造成了筆電因素。因為5G出現，對零組件需求增加了，因此有5G因素。

他說，後來連過去從來不備料的汽車業，過去汽車產業只要即時供貨，現在變成汽車業也要備料，而且要備五、六個月的料，上述因素通通加在一起，就造成這個現象，把這些因素一一拿開，才是真正的需求，目前行業普遍在擔心，重複下單的現象。

GDP 劉揚偉 5G

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