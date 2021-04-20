鴻海、廣達看得有多遠 王美花：林董10幾年前就來講AI

專業資訊服務商科睿唯安（Clarivate）日發布「2021 年全球百大創新機構報告」，台灣共有工研院、鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）、金寶（2312）五家企業獲獎，為歷年最多，經濟部長王美花今（20）日出席頒獎典禮時指出，我國專利審查已縮短到一年多，比歐美國家平均需要2~3年都還快，且台灣雖小，但在美國每年都拿到超過1萬件的專利，台灣企業重視智慧財產權的技術創新，讓世界驚豔。

王美花指出，台灣是個缺乏天然資源的國家，但政府和整個產業界，都非常努力在研發和創新上，台灣產業非常重視專利佈局，其實這是基本功，尤其台灣產業屬於技術密集度高，一定要做相關的專利佈局，如果你不做專利佈局，還有可能被別人告，而做了專利佈局，也可以找出配合你商品發展的契機。

王美花表示，專利佈局是可以看得出公司在研發的一個重要指標，企業若有這樣的技術和專利在支撐，是非常實際的，絕對不只是紙本的專利證書而已。今年的全球百大創新機構獎台灣有五個單位得獎，成績也是歷年來最好的一次，計畫創新絕對是在國際社會上有競爭力的依據，而台灣的創新在國際上可說是名列前茅，經濟表現好跟創新也有關係。

同時，王美花也回憶起20多年前，她到位於土城的鴻海參觀，當時就對鴻海的連結器專利印象深刻，鴻海展示的技術非常多樣，當時還看到鴻海在通訊、喇叭的技術，更是遠遠超過他們在外面的商品，顯見技術發展的專利佈局，鴻海在很早就已經有了這個很遠見的看法。

此外，王美花還特別提到廣達的董事長林百里，十幾年前他就到經濟部來講AI的重要性。王美花表示，企業的發展，不是只有各位看到的產品，其他像是金寶、華碩也都有在為未來的產品做技術的佈局，專利佈局確實可以看得出公司在研發的一個重要指標。