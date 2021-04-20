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南亞科建先進晶圓廠 致力成為智慧世代最佳記憶體夥伴

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

南亞科（2408）今（20）日宣布將在新北市泰山南林科技園區興建一座雙層無塵室12吋先進晶圓廠。此座廠房將採用南亞科技自主研發的10奈米級製程技術生產DRAM晶片，月產能約為45,000片晶圓。總經理李培瑛表示，南亞科2020年成功開發出10奈米級DRAM記憶胞技術，並規劃於今年導入量產，未來可生產DDR5, LPDDR5及16Gb高容量等DRAM產品，以因應未來5G與智慧世代的發展。

南亞科技吳嘉昭董事長表示，DRAM是所有電子產品智慧化的關鍵元件，是半導體產業極為重要的一環。因應全球記憶體市場成長趨勢，此次南亞科技投資興建先進晶圓廠，提升國際競爭力，讓南亞科技不僅是台灣的DRAM領導者，更是全球關鍵記憶體供應商，台塑企業將全力支持，以具體行動增加高經濟產值與優質工作機會貢獻台灣。

南亞科技總經理李培瑛也指出，南亞科技專注於DRAM領域超過25年，全球累計擁有4,600件以上專利，近年來更積極導入人工智慧技術，加速10奈米級技術及產品的自主創新研發。

此外李培瑛並表示，南亞科去年成功開發出10奈米級DRAM記憶胞技術，並規劃於今年導入量產，未來可生產DDR5, LPDDR5及16Gb高容量等DRAM產品，以因應未來5G與智慧世代的發展。新廠的投資計畫亦將導入數個10奈米級世代自主技術，說明我們對DRAM核心事業的堅持，未來將致力成為智慧世代的最佳記憶體夥伴。

南亞科 DRAM 奈米

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