產業上缺料更普遍 劉揚偉：要缺到2022年Q2

科技產業缺料苦哈哈，鴻海（2317）董事長劉揚偉今 （20）日表示，目前產業上缺料更為普遍性狀況，「終端產品客戶感受到缺料普遍性的增加」，因此合理預估，「這波缺料會落在明年第二季才會緩解。」

劉揚偉今日上午受訪表示，對某些原料、製程比較長的零件，客戶下單也會比較長，「有些客戶甚至會下到52周」，主要是因為客戶對長製程的原料比較擔心。

他也指出，大家也關切整個市場需求是如何，「假設疫情不在、這個市場會變成如何，這個是大家好好思考的問題」。

日前劉揚偉於法說會上指出，3月起的確看到缺料造成的影響，對鴻海影響約在10% 內，但整體缺料問題估要到明年才會舒緩。

至於市場擔心重複下單的問題，劉揚偉表示，他統整一下，有人說是這波缺料是因為美中因素造成、又有人說是因為在家工作需求，甚至還5G零組件需求增加。且過去從不備料的汽車產業，現在也開始備料因應，這些因素加在一起造成市場上大缺料，「但若把這些因素一個個拿開、回歸到過去樣子的話，呈現出來才是真實的」，的確行業內是有普遍擔心重複下單的問題。