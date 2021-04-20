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「武林秘笈」落伍啦 劉揚偉：專利能增加人類集體智慧

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

鴻海（2317）獲頒「科睿唯安全球百大創新機構獎（Clarivate Top 100 Global Innovators）」，也是台灣唯一連續四年獲得此殊榮的私人企業，董事長劉揚偉今（20）日表示，集團內部有單位每天負責在讀別人的專利，藉此增進知識，且不用浪費時間做同樣的事。

劉揚偉指出，過去大家都在說「祖傳秘方、武林秘笈」，大家覺得這樣很好，但是沒有分享。西方人解決這個問題，用國家法令保護知識財產，都把他登記成專利。「因為有專利大家不用重複投入研發，能快速的增加人類的集體智慧。」

他也透露，鴻海集團有單位每天都在讀別人的專利、增進知識，而且不用浪費時間做同樣的事情。

全球領先的專業資訊服務提供者科睿唯安（Clarivate，NYSE：CLVT）發表2021年全球百大創新機構報告（Top 100 Global Innovators™）。台灣今年共計5間機構獲選，優異表現與韓國並列全球第三，僅次於美國和日本，創下歷史新高；上榜機構包含工業技術研究院（ITRI）、鴻海科技集團（Foxconn）、廣達電腦（2382）（Quanta Computer），以及首度進榜的華碩電腦（2357）（ASUS）和金寶電子（2312）（Kinpo Electronics）。

今年數據分析顯示，工研院、鴻海及廣達均持續強化其在國際市場的佈局，新晉機構華碩及金寶則是在專利獲准率上顯著提升，因而躋身百大行列。

鴻海日前表示，此一獎項代表鴻海在邁向F3.0轉型升級之路中，從「勞力密集」轉型「腦力密集」的推動方針，獲得外界的肯定。

鴻海 華碩 劉揚偉

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