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保瑞藥業加拿大廠 成功完成加拿大衛生部查核

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

保瑞藥業（6472）今（20）日宣布，旗下加拿大密西沙加廠，已成功完成加拿大衛生部查核，為公司自葛蘭素史克（GSK）於2020年12月正式接手後的首度官方查核。

保瑞加拿大密西沙加廠，為保瑞旗下三座CDMO（委託研發暨生產服務）廠之一，為保瑞在北美營運與生產基地，供應全球超過一百個市場，此次是保瑞自葛蘭素史克（GSK）於2020年12月正式接手後的首度官方查核。

保瑞表示，在疫情的考驗下，歷經兩週的嚴格審查，公司宣布成功取得加拿大衛生部的認證，凸顯此廠具備符合國際高標準。保瑞加拿大廠除了符合加拿大衛生部cGMP認證之外，同時還具備美國食品藥物管理局、日本PMDA、韓國、土耳其、巴西、俄羅斯等多國國家衛生部/機構之cGMP認證。

保瑞集團董事長盛保熙表示，國際CDMO業務是全球製藥產業的趨勢，保瑞在很早以前就喊出要做製藥業台積電（2330）的目標；透過精準的併購策略，逐步佈局完整劑型生產線，打造高品質的製藥能力，擴展集團規模與國際代工能量，並透過專業的技術與經營團隊紮根，逐步打入全球製藥產業供應鏈。

此次成功通過加拿大衛生部的稽核，象徵保瑞以最嚴格的製藥標準，全力投注在建立CDMO硬體與服務，為客戶提供最高品質的產品。加拿大密西沙加廠總經理Andrew Ehrat也指出，此結果展現了保瑞在持續優化品質系統與製程的堅持，以服務全球客戶的需求。

保瑞表示，受惠行政院近日通過「生技醫藥產業發展條例」，將CDMO納入租稅優惠適用範圍，將更有助保瑞持續拓展國際代工服務，將台灣的製藥專業帶入全球主要製藥供應鏈。

保瑞 加拿大

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