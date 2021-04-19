愛妻曾馨瑩陪癌症病童閱讀 郭台銘臉書放閃

做公益一向不落人後的鴻海（2317）創辦人郭台銘，今天在臉書分享，愛妻曾馨瑩在即將到來的4月23日世界閱讀日之際，赴台北榮總陪癌症病童讀書。郭台銘臉書的全文如下：

馨瑩今天到台北榮總兒童癌症92和93病房陪孩子讀書，這些孩子沒辦法和ㄧ般孩子一樣出門玩，小小身軀禁錮在疾病的陰影中，格外令人不捨！

孩子們在現場和馨瑩曾分享他們的心願，有些孩童希望自己出院後有機會可以和曾老師一起打籃球PK、也有孩子許願希望出院後可以和曾老師一起去動物園玩，甚至有些孩子想一起跳舞！孩子的心願樸實又令人心疼！