愛妻曾馨瑩陪癌症病童閱讀 郭台銘臉書放閃

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
4月23日是世界閱讀日，鴻海創辦人愛妻曾馨瑩赴台北榮總陪癌症病童讀書。郭台銘臉書/提供
4月23日是世界閱讀日，鴻海創辦人愛妻曾馨瑩赴台北榮總陪癌症病童讀書。郭台銘臉書/提供

做公益一向不落人後的鴻海（2317）創辦人郭台銘，今天在臉書分享，愛妻曾馨瑩在即將到來的4月23日世界閱讀日之際，赴台北榮總癌症病童讀書。郭台銘臉書的全文如下：

馨瑩今天到台北榮總兒童癌症92和93病房陪孩子讀書，這些孩子沒辦法和ㄧ般孩子一樣出門玩，小小身軀禁錮在疾病的陰影中，格外令人不捨！

孩子們在現場和馨瑩曾分享他們的心願，有些孩童希望自己出院後有機會可以和曾老師一起打籃球PK、也有孩子許願希望出院後可以和曾老師一起去動物園玩，甚至有些孩子想一起跳舞！孩子的心願樸實又令人心疼！

馨瑩陪著讀書，藉由書中的正能量，鼓勵孩子與他們的家人！跨越苦痛的過程，迎來幸福的未來，不要放棄，勇敢面對！也在這裹對照顅所有病童的醫護人員致上最深的敬意！

4月23日是世界閱讀日，鴻海創辦人愛妻曾馨瑩赴台北榮總陪癌症病童讀書。郭台銘臉書/提供
4月23日是世界閱讀日，鴻海創辦人愛妻曾馨瑩赴台北榮總陪癌症病童讀書。郭台銘臉書/提供

榮總 癌症 醫護人員

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